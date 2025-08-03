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Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали - 03.08.2025, ПРАЙМ
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали
Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный... | 03.08.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД принимают участие в строительстве первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше", - сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Олег Белозеров, РЖД
Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали
Белозеров: строительство ВСМ позволит России выйти на абсолютно новый уровень
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.
Он напомнил, что РЖД принимают участие в строительстве первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург.
"Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше", - сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.
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