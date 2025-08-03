https://1prime.ru/20250803/belozerov-860266563.html

Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали

Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали - 03.08.2025, ПРАЙМ

Белозеров рассказал о строительстве высокоскоростной железной магистрали

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T17:26+0300

2025-08-03T17:26+0300

2025-08-03T17:52+0300

экономика

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

олег белозеров

ржд

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848849251_0:0:3285:1847_1920x0_80_0_0_4368ea15ee695c1615fb114a04c593fa.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) даст возможность стране выйти на абсолютно новый уровень, сообщил генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Он напомнил, что РЖД принимают участие в строительстве первой в стране ВСМ Москва - Санкт-Петербург. "Мы участвуем в строительстве первого участка высокоскростной магистрали по поручению президента, который даст возможность выйти нам как величайшей железнодорожной стране на абсолютно новый уровень. Мы уверены, что это будет наш поезд, это будет наша инфраструктура, мы опять будем независимы и мы будем лучше", - сказал глава РЖД в воскресенье журналистам в рамках Дня железнодорожника. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом составит 2 часа 15 минут.

https://1prime.ru/20250801/arest-860232973.html

москва

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, санкт-петербург, олег белозеров, ржд