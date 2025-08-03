Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250803/boets-860254285.html
Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги
Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги - 03.08.2025, ПРАЙМ
Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги
Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T05:37+0300
2025-08-03T05:37+0300
общество
экономика
украина
сша
запорожская область
владимир зеленский
дональд трамп
всу
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860254285.jpg?1754188650
ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины. "Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать", - сказал "Щука". Он добавил, что если бы не попал плен, то пошел на митинги в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы доказать, что киевская власть нарушает права человека. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. При этом Зеленский 24 июля, после того как по всей Украине вспыхнули протесты, заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
украина
сша
запорожская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, запорожская область, владимир зеленский, дональд трамп, всу
Общество , Экономика, УКРАИНА, США, Запорожская область, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ВСУ
05:37 03.08.2025
 
Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги

"Щука": большинство украинцев боятся выходить на митинги из-за угрозы задержания

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука".
Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины.
"Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать", - сказал "Щука".
Он добавил, что если бы не попал плен, то пошел на митинги в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы доказать, что киевская власть нарушает права человека.
Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. При этом Зеленский 24 июля, после того как по всей Украине вспыхнули протесты, заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским.
Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".
 
ЭкономикаОбществоУКРАИНАСШАЗапорожская областьВладимир ЗеленскийДональд ТрампВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала