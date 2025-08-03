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Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги

Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги - 03.08.2025, ПРАЙМ

Украинский боец рассказал, почему люди боятся выходить на митинги

Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T05:37+0300

2025-08-03T05:37+0300

2025-08-03T05:37+0300

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ДОНЕЦК, 3 авг - ПРАЙМ. Большинство украинцев боятся выходить на митинги на Украине из-за угрозы задержания сотрудниками ТЦК (военкоматов) и отправки на фронт, рассказал РИА Новости бывший солдат ВСУ, перешедший на сторону России, боец отряда Мартына Пушкаря с позывным "Щука". Добровольческий отряд имени Мартына Пушкаря создан из экс-военнослужащих ВСУ, преимущественно уроженцев Запорожской области, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с руководством Украины. "Большинство людей сейчас, особенно мужчин, боятся туда выходить по той причине, что их сразу же ТЦКшники будут отлавливать", - сказал "Щука". Он добавил, что если бы не попал плен, то пошел на митинги в поддержку НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), а также в защиту прав человека, чтобы доказать, что киевская власть нарушает права человека. Верховная рада 22 июля поддержала инициированный партией Владимира Зеленского "Слуга народа" законопроект, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств - Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зеленский подписал документ. При этом Зеленский 24 июля, после того как по всей Украине вспыхнули протесты, заявил, что согласовал противоположную законодательную инициативу, которая якобы укрепит независимость этих ведомств. Украинский парламент уже 31 июля поддержал в двух чтениях законопроект о возвращении независимости НАБУ и САП. В этот же день он был подписан и Зеленским. Бывший депутат Верховной рады, участник движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров заявил РИА Новости, что Зеленский под давлением США решил сдать назад. По его мнению, протесты организовали западные НКО, а атака на режим Зеленского была запущена из Вашингтона, который "кукловодит всем процессом". НАБУ и САП десять лет собирали материалы на представителей киевского режима, а теперь, отдав команду "фас", Штаты запросили все материалы, добавил экс-депутат. По мнению Килинкарова, президент США Дональд Трамп дал команду "разобраться с коррумпированным и обнаглевшим хамлом".

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общество , украина, сша, запорожская область, владимир зеленский, дональд трамп, всу