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СМИ: фон дер Ляйен заключила с Трампом "ужасную для Европы" сделку - 03.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: фон дер Ляйен заключила с Трампом "ужасную для Европы" сделку
СМИ: фон дер Ляйен заключила с Трампом "ужасную для Европы" сделку - 03.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: фон дер Ляйен заключила с Трампом "ужасную для Европы" сделку
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США Дональдом Трампом "ужасную для Европы" торговую сделку, чтобы удержать Соединенные Штаты в... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T15:13+0300
2025-08-03T15:13+0300
политика
мировая экономика
сша
европа
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
пит хегсет
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США Дональдом Трампом "ужасную для Европы" торговую сделку, чтобы удержать Соединенные Штаты в НАТО, считает старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор. "Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы. Однако, если вы ответственный лидер, то у вас нет другого выбора, кроме как удержать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне", - приводит слова эксперта газета Times. По мнению аналитика, фон дер Ляйен сделала это "грязное дело", потому что это было необходимо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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мировая экономика, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, пит хегсет, нато, ес, new york times
Политика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, ЕС, New York Times
15:13 03.08.2025
 
СМИ: фон дер Ляйен заключила с Трампом "ужасную для Европы" сделку

Bruegel: фон дер Ляйен заключила с Трампом сделку, чтобы удержать США в НАТО

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США Дональдом Трампом "ужасную для Европы" торговую сделку, чтобы удержать Соединенные Штаты в НАТО, считает старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор.
"Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы. Однако, если вы ответственный лидер, то у вас нет другого выбора, кроме как удержать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне", - приводит слова эксперта газета Times.
По мнению аналитика, фон дер Ляйен сделала это "грязное дело", потому что это было необходимо.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Более половины немцев недовольны работой фон дер Ляйен, показал опрос
Вчера, 14:41
 
ПолитикаМировая экономикаСШАЕВРОПАУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампПит ХегсетНАТОЕСNew York Times
 
 
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