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Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей достигла 31,9%

Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей достигла 31,9% - 03.08.2025, ПРАЙМ

Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей достигла 31,9%

Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, еще двумя годами ранее такие зарплаты встречались... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T03:16+0300

2025-08-03T03:16+0300

2025-08-03T03:16+0300

экономика

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росстат

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Доля россиян со средней зарплатой выше 100 тысяч рублей в текущем году достигла 31,9% от всех работников, еще двумя годами ранее такие зарплаты встречались почти вдвое реже, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек. Согласно данным ведомства, в апреле среднюю зарплату до вычета налога от 100 тысяч рублей получали 31,9% работников в стране. Двумя годами ранее значение было на отметке в 17,4%. Так, в текущем году зарплату от 100 до 150 тысяч рублей получали 17,2% работников, от 150 до 200 тысяч - 6,9%, от 200 до 400 тысяч рублей - 6,3%, а больше этой суммы - 1,5%. Кроме того, от 80 до 100 тысяч рублей в среднем зарабатывают 13,1% россиян, от 60 до 80 тысяч - 17%. Еще 20,2% получают в месяц 40-60 тысяч рублей, а 15,2% - от 22,4 до 40 тысяч. Меньше МРОТ (22,4 тысячи рублей) получает 2,6% работающих россиян. В 2023 году таких было 2,4%, при этом МРОТ тогда составлял 16,2 тысячи рублей.

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россия, общество , росстат