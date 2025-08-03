Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250803/eao-860254123.html
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом - 03.08.2025, ПРАЙМ
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом
Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T04:13+0300
2025-08-03T04:13+0300
россия
бизнес
рф
ск рф
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860254123.jpg?1754183599
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - ПРАЙМ. Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. ЧП произошло накануне. Сообщается, что пострадавших нет, размер ущерба составил более одного миллиона рублей. "Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий и установление обстоятельств произошедшего.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, рф, ск рф, порт ванино
РОССИЯ, Бизнес, РФ, СК РФ, порт Ванино
04:13 03.08.2025
 
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом

В ЕАО зафиксировали сход пяти вагонов-цистерн с корабельным топливом

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - ПРАЙМ. Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ЧП произошло накануне. Сообщается, что пострадавших нет, размер ущерба составил более одного миллиона рублей.
"Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий и установление обстоятельств произошедшего.
 
РОССИЯБизнесРФСК РФпорт Ванино
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала