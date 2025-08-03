https://1prime.ru/20250803/eao-860254123.html
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом - 03.08.2025, ПРАЙМ
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом
Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T04:13+0300
2025-08-03T04:13+0300
2025-08-03T04:13+0300
россия
бизнес
рф
ск рф
порт ванино
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860254123.jpg?1754183599
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - ПРАЙМ. Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ЧП произошло накануне. Сообщается, что пострадавших нет, размер ущерба составил более одного миллиона рублей.
"Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий и установление обстоятельств произошедшего.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, рф, ск рф, порт ванино
РОССИЯ, Бизнес, РФ, СК РФ, порт Ванино
В ЕАО зафиксировали сход пяти цистерн с корабельным топливом
В ЕАО зафиксировали сход пяти вагонов-цистерн с корабельным топливом
ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - ПРАЙМ. Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.
"Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
ЧП произошло накануне. Сообщается, что пострадавших нет, размер ущерба составил более одного миллиона рублей.
"Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении.
В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий и установление обстоятельств произошедшего.