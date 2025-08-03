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В ЕАО зафиксировали сход пяти вагонов с корабельным топливом

В ЕАО зафиксировали сход пяти вагонов с корабельным топливом - 03.08.2025, ПРАЙМ

В ЕАО зафиксировали сход пяти вагонов с корабельным топливом

Уточняются выходные данные, добавлены подробности (абзацы 6-7). | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T05:40+0300

2025-08-03T05:40+0300

2025-08-03T05:40+0300

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Уточняются выходные данные, добавлены подробности (абзацы 6-7). ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, в результате которого произошла утечка корабельного топлива, зафиксирован в ЕАО, возбуждено уголовное дело, сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России. "Произошел сход пяти вагонов-цистерн с последующим опрокидыванием двух вагонов, следовавших в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате опрокидывания произошла утечка перевозимого корабельного топлива", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. ЧП произошло накануне. Сообщается, что пострадавших нет, размер ущерба составил более одного миллиона рублей. "Следователями Хабаровского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)", - говорится в сообщении. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий и установление обстоятельств произошедшего. Как сообщает ГУМЧС по ЕАО, завершить ликвидацию последствий планируется в этот же день. Один из опрокинутых вагонов подняли и поставили на пути, работа по второму продолжается. Биробиджанская транспортная прокуратура, в свою очередь, поставила на контроль ход расследования и ликвидацию последствий. Помимо этого, организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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