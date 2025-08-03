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СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников - 03.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников
СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников - 03.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников
НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T09:53+0300
2025-08-03T09:53+0300
политика
эстония
европа
нато
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны. "НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии - в случае положительного сценария, базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение текущего года", - говорится в сообщении. По данным ERR, размещение в Эстонии корпуса союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Отмечается, что эстонское МО запланировало на строительство инфраструктуры для корпуса 17 миллионов евро. "Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - приводит телерадиокомпания слова главы МО Эстонии Ханно Певкура. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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эстония, европа, нато
Политика, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, НАТО
09:53 03.08.2025
 
СМИ: НАТО может разместить в Эстонии германо-нидерландский корпус союзников

ERR: НАТО рассматривает размещение германо-нидерландского корпуса союзников в Эстонии

© fotolia.com / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© fotolia.com / selensergen
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское минобороны.
"НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии - в случае положительного сценария, базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение текущего года", - говорится в сообщении.
По данным ERR, размещение в Эстонии корпуса союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Отмечается, что эстонское МО запланировало на строительство инфраструктуры для корпуса 17 миллионов евро.
"Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - приводит телерадиокомпания слова главы МО Эстонии Ханно Певкура.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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