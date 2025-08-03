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"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией - 03.08.2025, ПРАЙМ
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"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией
"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией
В Нарве ведутся строительные работы на пограничном пункте, включая установку массивных ворот и барьеров, которые будут использоваться для ограничения движения... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T10:09+0300
2025-08-03T10:09+0300
политика
россия
эстония
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В Нарве ведутся строительные работы на пограничном пункте, включая установку массивных ворот и барьеров, которые будут использоваться для ограничения движения при необходимости. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ссылаясь на слова Антти Ээнсалу, руководителя Нарвского пограничного пункта."Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств", — сообщил он.Как отмечается, Департамент полиции и погранохраны Эстонии планирует улучшить инфраструктуру безопасности данного пограничного пункта. Ээнсалу подчеркнул, что это необходимо для повышения общей безопасности на пункте. Он добавил, что установка ворот также позволит лучше контролировать ситуацию на мосту, особенно в случае увеличения потока мигрантов.Новая инфраструктура должна быть завершена к концу сентября, как указано в сообщении.Вчера в СМИ появилась информация о том, что эстонские туристы столкнулись с препятствиями со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.
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эстония
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россия, эстония
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ
10:09 03.08.2025
 
"Идут работы": в Эстонии рассказали о ситуации на границе с Россией

ERR: Эстония укрепляет границу в Нарве

© CC BY 2.0 / Felipe ErnestoФлаг Эстонии
Флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© CC BY 2.0 / Felipe Ernesto
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. В Нарве ведутся строительные работы на пограничном пункте, включая установку массивных ворот и барьеров, которые будут использоваться для ограничения движения при необходимости. Об этом сообщает эстонская телерадиокомпания ERR, ссылаясь на слова Антти Ээнсалу, руководителя Нарвского пограничного пункта.
"Сейчас идут работы по установке ворот на мосту пограничного пункта, сами ворота уже установлены. Кроме того, на всех въездах в пограничный пункт, где передвигается транспорт со стороны площади Пеэтри, со стороны улицы Тулевику и со стороны Российской Федерации, устанавливаются барьеры, ограничивающие проезд транспортных средств", — сообщил он.
Как отмечается, Департамент полиции и погранохраны Эстонии планирует улучшить инфраструктуру безопасности данного пограничного пункта. Ээнсалу подчеркнул, что это необходимо для повышения общей безопасности на пункте. Он добавил, что установка ворот также позволит лучше контролировать ситуацию на мосту, особенно в случае увеличения потока мигрантов.
Новая инфраструктура должна быть завершена к концу сентября, как указано в сообщении.
Вчера в СМИ появилась информация о том, что эстонские туристы столкнулись с препятствиями со стороны правительства при пересечении границы на пограничном пункте Нарва — Ивангород.
Флаг Эстонии
"Километровые очереди": эстонцы столпились у границы с Россией
Вчера, 11:45
 
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