Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250803/fitso-860263898.html
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике - 03.08.2025, ПРАЙМ
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике
Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T14:40+0300
2025-08-03T14:40+0300
энергетика
мировая экономика
словакия
сша
рф
роберт фицо
дональд трамп
ес
facebook
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
БРАТИСЛАВА, 3 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Европейская комиссия положительно оценила содержание соглашения между правительствами Словакии и США о сотрудничестве в области атомной энергетики. Такие межгосударственные соглашения со страной, которая не является членом Европейского союза, на тему сотрудничества в атомной энергетике должны по внутренним правилам ЕС пройти оценку на уровне Евросоюза", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье. Он сообщил, что проект соглашения со стороны США уже одобрен, в скором времени его одобрит и правительство Словакии. После подписания этого документа стороны должны будут заключить еще одно соглашение на строительство нового блока АЭС в поселке Ясловске-Богунице. Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС). В конце июля со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе, данное межправительственное соглашение в настоящее время проходит необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста, что обычно занимает один-два месяца. В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250718/dpa-859657428.html
словакия
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_76ea4fb6a60547d6490de202e1d1d9c1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, словакия, сша, рф, роберт фицо, дональд трамп, ес, facebook
Энергетика, Мировая экономика, СЛОВАКИЯ, США, РФ, Роберт Фицо, Дональд Трамп, ЕС, Facebook
14:40 03.08.2025
 
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике

Фицо: ЕК одобрила соглашение Словакии и США о сотрудничестве в атомной энергетике

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© fotolia.com / moonrun
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 3 авг - ПРАЙМ. Европейская комиссия одобрила проект межправительственного соглашения между Словакией и США о сотрудничестве в атомной энергетике, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Европейская комиссия положительно оценила содержание соглашения между правительствами Словакии и США о сотрудничестве в области атомной энергетики. Такие межгосударственные соглашения со страной, которая не является членом Европейского союза, на тему сотрудничества в атомной энергетике должны по внутренним правилам ЕС пройти оценку на уровне Евросоюза", - сказал Фицо в видеообращении, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в воскресенье.
Он сообщил, что проект соглашения со стороны США уже одобрен, в скором времени его одобрит и правительство Словакии. После подписания этого документа стороны должны будут заключить еще одно соглашение на строительство нового блока АЭС в поселке Ясловске-Богунице.
Ранее правительство Словакии одобрило строительство нового энергоблока мощностью до 1200 мегаватт на базе имеющейся инфраструктуры в поселке Ясловске-Богунице, где находится одна из двух словацких атомных электростанций (АЭС).
В конце июля со ссылкой на дипломатические источники братиславское издание Pravda сообщало, что Фицо посетит в ближайшее время Белый дом для подписания с президентом США Дональдом Трампом соглашения о сотрудничестве в достройке американской компанией Westinghouse АЭС "Богунице" (на западе страны). Как поясняли в посольстве США в Братиславе, данное межправительственное соглашение в настоящее время проходит необходимые процедурные этапы, включая оценку Европейской комиссии, перевод на словацкий язык и проверку текста, что обычно занимает один-два месяца.
В настоящее время в Словакии действуют две атомные станции - "Богунице" и "Моховце" (в центральной части республики), созданные при участии советских и российских специалистов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Флаг Словакии - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2025
СМИ: соглашение по санкциям было достигнуто благодаря "уступкам" Словакии
18 июля, 11:20
 
ЭнергетикаМировая экономикаСЛОВАКИЯСШАРФРоберт ФицоДональд ТрампЕСFacebook
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала