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Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне

Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне - 03.08.2025, ПРАЙМ

Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне

Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T16:30+0300

2025-08-03T16:30+0300

2025-08-03T16:30+0300

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БРАТИСЛАВА, 3 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат. "Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой. "Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо. Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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газ, словакия, рф, роберт фицо, facebook