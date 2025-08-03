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Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне
Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне - 03.08.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне
Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T16:30+0300
2025-08-03T16:30+0300
энергетика
газ
словакия
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат. "Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой. "Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо. Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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газ, словакия, рф, роберт фицо, facebook
Энергетика, Газ, СЛОВАКИЯ, РФ, Роберт Фицо, Facebook
16:30 03.08.2025
 
Премьер Словакии заверил, что цены на газ останутся на прежнем уровне

Премьер Словакии Фицо: цены на газ и отопление в 2026 году останутся на прежнем уровне

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРАТИСЛАВА, 3 авг - ПРАЙМ. Премьер Словакии Роберт Фицо в воскресенье заверил, что цены на газ и тепло для 90% домохозяйств страны в 2026 году останутся на прежнем уровне, несмотря на то, что это потребует от государства многомиллионных затрат.
"Цены на электроэнергию, газ и тепло для домохозяйств должны были бы остаться в 2026 году неизменными, что потребует 100-миллионных компенсаций", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Премьер отметил, что обсуждал данный вопрос с министром экономики Словакии Денисой Саковой.
"Я договорился с госпожой министром, что правительственной коалиции предложим такую альтернативу, в которой компенсации цен на газ и тепло затрагивали бы 90% всех домохозяйств. Если же в оставшихся 10% с более высокими доходами будут случаи несправедливости, то министерство экономики уже решит их в индивидуальном порядке", - заключил Фицо.
Премьер также напомнил, что Европейская комиссия пообещала Словакии найти способ помочь с компенсациями цен на газ и тепло.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
ЕК одобрила соглашение Словакии и США по атомной энергетике
14:40
 
ЭнергетикаГазСЛОВАКИЯРФРоберт ФицоFacebook
 
 
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