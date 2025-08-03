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Атомные электростанции в Европе сокращают мощности из-за жары, пишут СМИ - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Атомные электростанции в Европе сокращают мощности из-за жары, пишут СМИ
Атомные электростанции в Европе сокращают мощности из-за жары, пишут СМИ - 03.08.2025, ПРАЙМ
Атомные электростанции в Европе сокращают мощности из-за жары, пишут СМИ
Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T09:20+0300
2025-08-03T09:20+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров, пишет газета Financial Times. По данным газеты, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, что привело к росту использования кондиционеров и резкому росту цен на электроэнергию. Как пишет Financial Times со ссылкой на европейскую ассоциацию электроэнергетиков Eurelectric, общий спрос на электроэнергию в ЕС в течение двух недель пика сильной жары с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Испании за тот же двухнедельный период наблюдался рост на 16%. "Аномальная жара проверяет электросистему Европы на прочность из-за резкого роста использования кондиционеров... Этим летом энергетические системы Европы подверглись серьёзной нагрузке, поскольку повторяющиеся периоды сильной жары привели к росту спроса на электроэнергию и вынудили электростанции приостановить производство... В то же время жаркая погода вынудила некоторые атомные электростанции сократить мощности или временно закрыться, в то время как гидроэнергетика также оказалась под большой нагрузкой", - говорится в сообщении. Отмечается, что расположенные во Франции и Швейцарии АЭС временно приостановили или сократили работу летом, поскольку в жаркую погоду охлаждать реакторы сложнее. Как пишет газета со ссылкой на аналитический центр в области энергетики Ember, во Франции 17 из 18 атомных электростанций столкнулись с сокращением мощностей во время аномальной жары в июне и июле. В мае агентство Рейтер со ссылкой на европейские власти и представителей отрасли передавало, что стареющая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии потребуют триллионов долларов инвестиций, чтобы справиться с ростом производства зеленой энергии, увеличением спроса на электричество и избежать отключений. Отмечалось, что электросети ЕС в основном построены еще в прошлом веке, а возраст половины линий превышает 40 лет.
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мировая экономика, европа, франция, испания, financial times, ес
Энергетика, Мировая экономика, ЕВРОПА, ФРАНЦИЯ, ИСПАНИЯ, Financial Times, ЕС
09:20 03.08.2025
 
Атомные электростанции в Европе сокращают мощности из-за жары, пишут СМИ

FT: АЭС в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары

© fotolia.com / moonrun%Флаг евросоюза
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© fotolia.com / moonrun
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Атомные электростанции в Европе вынуждены сокращать мощности из-за аномальной жары в регионе, европейская электросистема подверглась серьёзной нагрузке из-за резкого роста использования кондиционеров, пишет газета Financial Times.
По данным газеты, июнь 2025 года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе, что привело к росту использования кондиционеров и резкому росту цен на электроэнергию. Как пишет Financial Times со ссылкой на европейскую ассоциацию электроэнергетиков Eurelectric, общий спрос на электроэнергию в ЕС в течение двух недель пика сильной жары с 23 июня по 3 июля вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а в Испании за тот же двухнедельный период наблюдался рост на 16%.
"Аномальная жара проверяет электросистему Европы на прочность из-за резкого роста использования кондиционеров... Этим летом энергетические системы Европы подверглись серьёзной нагрузке, поскольку повторяющиеся периоды сильной жары привели к росту спроса на электроэнергию и вынудили электростанции приостановить производство... В то же время жаркая погода вынудила некоторые атомные электростанции сократить мощности или временно закрыться, в то время как гидроэнергетика также оказалась под большой нагрузкой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расположенные во Франции и Швейцарии АЭС временно приостановили или сократили работу летом, поскольку в жаркую погоду охлаждать реакторы сложнее. Как пишет газета со ссылкой на аналитический центр в области энергетики Ember, во Франции 17 из 18 атомных электростанций столкнулись с сокращением мощностей во время аномальной жары в июне и июле.
В мае агентство Рейтер со ссылкой на европейские власти и представителей отрасли передавало, что стареющая энергосистема Европы и нехватка мощностей для хранения энергии потребуют триллионов долларов инвестиций, чтобы справиться с ростом производства зеленой энергии, увеличением спроса на электричество и избежать отключений. Отмечалось, что электросети ЕС в основном построены еще в прошлом веке, а возраст половины линий превышает 40 лет.
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