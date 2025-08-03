https://1prime.ru/20250803/gd-860259056.html

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров - 03.08.2025, ПРАЙМ

В ГД внесли проект о штрафах за нарушение правил информирования пассажиров

Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T11:27+0300

2025-08-03T11:27+0300

2025-08-03T11:27+0300

экономика

бизнес

общество

россия

рф

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/76316/38/763163836_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_5d95da8f6aa6550154c07d19fd2dd836.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Законопроект о штрафах до 250 тысяч рублей за нарушение установленных требований по информированию авиапассажиров, в том числе об отмене рейсов, направлен в кабмин РФ на отзыв, после чего будет внесён в Госдуму, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по труду Ярослав Нилов. Кодекс об административных правонарушениях предлагается дополнить новой статьей, в которой будут прописаны штрафы за нарушение установленных требований по информированию пассажиров. Проектом, который есть в распоряжении РИА Новости, предлагается вести штрафы за неисполнение требований по обеспечению пассажиров необходимой информацией: для должностных лиц - 30 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц - 250 тысяч рублей. "В последнее время часто наблюдаются изменения в расписании аэропортов. Вызвано это и объективными, и субъективными причинами. Но в любом случае пассажиры должны информироваться о переносе или задержке рейсов. Если пассажиры информировались бы вовремя, это бы, вероятно, не привело бы порой к таким ситуациям, когда из аэропорта продолжительное время не могли выйти пассажиры из-за больших очередей", - сказал Нилов РИА Новости. Депутат отметил, что введение ограничений понятны, но пассажиров нужно информировать должным образом. "Законопроект направлен на отзыв в правительство РФ, после чего будем вносить его в Госдуму", - добавил парламентарий.

https://1prime.ru/20250801/reys-860211444.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , россия, рф, госдума