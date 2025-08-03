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Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх
Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх - 03.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх
Искусственный интеллект способен заменить модераторов в видеоиграх в течение года: он будет выявлять оскорбления и травлю игроков, рассказал РИА Новости... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T11:00+0300
2025-08-03T11:00+0300
технологии
общество
visionlabs
мтс
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект способен заменить модераторов в видеоиграх в течение года: он будет выявлять оскорбления и травлю игроков, рассказал РИА Новости генеральный директор VisionLabs (входит в МТС Web Services) Дмитрий Марков. "Текущие возможности больших языковых моделей, понимающих текст на любых языках, и речевой аналитики, распознающей речь человека, позволят полностью автоматизировать модерацию в видеоиграх в течение года. Видеоигры уже начали применять автоматическую модерацию с помощью искусственного интеллекта, которая помогает выявлять оскорбления и травлю игроков", - заявил РИА Новости Марков. Он отметил, что большинство проверок сейчас проводится администраторами вручную после жалоб кого-то из игроков. Такой метод требует значительных человеческих ресурсов, которые стоят дорого. А ИИ сможет закрыть эту потребность, оставив людям разбирать самые сложные случаи. Основная сложность модерации видеоигр с помощью ИИ является разграничение нецензурной лексики, которая не направлена на конкретного человека, и прямых оскорблений. В этом случае каждая игра будет самостоятельно определять политику модерации, добавил эксперт. "На первом этапе нейросети, конечно, могут пропускать часть случаев, когда оскорбления завуалированы или намеренно написаны с ошибками, чтобы обойти ограничения. Однако после дообучения, которое обычно занимает около года, точность системы станет сопоставима с человеческой, при этом все инциденты будут обрабатываться мгновенно", - сказал Марков. Кроме этого, искусственный интеллект имеет потенциал к применению в спортивной аналитике компьютерных игр - такая система способна обрабатывать матчи в режиме реального времени, выявляя закономерности, ошибки игроков и ключевые моменты. Таким образом, ИИ будет прогнозировать вероятность победы команды на основе её текущих действий, анализировать эффективность тактик давать персонализированные рекомендации по улучшению игры, отметил эксперт. "В спортивных симуляторах ИИ может копировать поведение реальных спортсменов, анализируя их движения. Виртуальные соперники учатся на ошибках игрока и со временем начинают играть умнее. Это позволит киберспортсменами тренироваться против компьютерных противников, которые умеют думать, как живые игроки", - добавил Марков.
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технологии, общество , visionlabs, мтс
Технологии, Общество , VisionLabs, МТС
11:00 03.08.2025
 
Эксперт рассказал, как ИИ сможет заменить модераторов в видеоиграх

Эксперт Марков: искусственный интеллект заменит модераторов в видеоиграх в течение года

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМолодой человек играет в компьютерную игру
Молодой человек играет в компьютерную игру - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Искусственный интеллект способен заменить модераторов в видеоиграх в течение года: он будет выявлять оскорбления и травлю игроков, рассказал РИА Новости генеральный директор VisionLabs (входит в МТС Web Services) Дмитрий Марков.
"Текущие возможности больших языковых моделей, понимающих текст на любых языках, и речевой аналитики, распознающей речь человека, позволят полностью автоматизировать модерацию в видеоиграх в течение года. Видеоигры уже начали применять автоматическую модерацию с помощью искусственного интеллекта, которая помогает выявлять оскорбления и травлю игроков", - заявил РИА Новости Марков.
Он отметил, что большинство проверок сейчас проводится администраторами вручную после жалоб кого-то из игроков. Такой метод требует значительных человеческих ресурсов, которые стоят дорого. А ИИ сможет закрыть эту потребность, оставив людям разбирать самые сложные случаи.
Основная сложность модерации видеоигр с помощью ИИ является разграничение нецензурной лексики, которая не направлена на конкретного человека, и прямых оскорблений. В этом случае каждая игра будет самостоятельно определять политику модерации, добавил эксперт.
"На первом этапе нейросети, конечно, могут пропускать часть случаев, когда оскорбления завуалированы или намеренно написаны с ошибками, чтобы обойти ограничения. Однако после дообучения, которое обычно занимает около года, точность системы станет сопоставима с человеческой, при этом все инциденты будут обрабатываться мгновенно", - сказал Марков.
Кроме этого, искусственный интеллект имеет потенциал к применению в спортивной аналитике компьютерных игр - такая система способна обрабатывать матчи в режиме реального времени, выявляя закономерности, ошибки игроков и ключевые моменты. Таким образом, ИИ будет прогнозировать вероятность победы команды на основе её текущих действий, анализировать эффективность тактик давать персонализированные рекомендации по улучшению игры, отметил эксперт.
"В спортивных симуляторах ИИ может копировать поведение реальных спортсменов, анализируя их движения. Виртуальные соперники учатся на ошибках игрока и со временем начинают играть умнее. Это позволит киберспортсменами тренироваться против компьютерных противников, которые умеют думать, как живые игроки", - добавил Марков.
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