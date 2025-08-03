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В Турции прогнозируют снижение годовой инфляции в июле - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В Турции прогнозируют снижение годовой инфляции в июле
В Турции прогнозируют снижение годовой инфляции в июле - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Турции прогнозируют снижение годовой инфляции в июле
Экономисты прогнозируют снижение годовой инфляции в Турции в июле с 35,05 до 33,9%, на конец года ожидания составляют 30,32%, сообщила газета Hürriyet. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T18:31+0300
2025-08-03T18:31+0300
экономика
мировая экономика
турция
мехмет шимшек
центральные банки
инфляция
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АНКАРА, 3 авг – ПРАЙМ. Экономисты прогнозируют снижение годовой инфляции в Турции в июле с 35,05 до 33,9%, на конец года ожидания составляют 30,32%, сообщила газета Hürriyet. В понедельник, 4 августа, турецкий статистический институт (TurkStat) объявит данные по инфляции за июль. "Согласно опросу об инфляционных ожиданиях, проведенному AA Finance при участии 17 экономистов, экономисты прогнозируют, что инфляция в июле вырастет на 2,34%. Согласно среднему показателю опрошенных, годовая инфляция, которая в предыдущем месяце составляла 35,05%, снизится до 33,9%. Кроме того, ожидаемая экономистами инфляция на конец 2025 года была определена в 30,32%", - пишет издание. Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%. Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
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мировая экономика, турция, мехмет шимшек, центральные банки, инфляция
Экономика, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Мехмет Шимшек, центральные банки, инфляция
18:31 03.08.2025
 
В Турции прогнозируют снижение годовой инфляции в июле

Hürriyet: годовая инфляция в Турции в июле снизится до 33,9%

© flickr.com / Nicholas Ng%Флаг Турции
%Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© flickr.com / Nicholas Ng
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АНКАРА, 3 авг – ПРАЙМ. Экономисты прогнозируют снижение годовой инфляции в Турции в июле с 35,05 до 33,9%, на конец года ожидания составляют 30,32%, сообщила газета Hürriyet.
В понедельник, 4 августа, турецкий статистический институт (TurkStat) объявит данные по инфляции за июль.
"Согласно опросу об инфляционных ожиданиях, проведенному AA Finance при участии 17 экономистов, экономисты прогнозируют, что инфляция в июле вырастет на 2,34%. Согласно среднему показателю опрошенных, годовая инфляция, которая в предыдущем месяце составляла 35,05%, снизится до 33,9%. Кроме того, ожидаемая экономистами инфляция на конец 2025 года была определена в 30,32%", - пишет издание.
Годовая инфляция в Турции начала стабильно снижаться в июне 2024 года: с локального пика в мае в 75,45% она каждый месяц опускалась, пока не достигла 35,41% в мае 2025 года. Инфляция в Турции в июне составила 1,37% и в годовом исчислении снизилась до 35,05%. Центральный банк Турции ранее снизил ключевую ставку на 300 базисных пунктов, до 43%.
Власти Турции рассчитывают, что инфляция в 2026 году не превысит отметку в 20%, заявил ранее министр казначейства и финансов Мехмет Шимшек.
Флаг Турции - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
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ЭкономикаМировая экономикаТУРЦИЯМехмет Шимшекцентральные банкиинфляция
 
 
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