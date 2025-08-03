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В Кемерово рассказали о вакансии "дегустатор шишек"

В Кемерово рассказали о вакансии "дегустатор шишек" - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Кемерово рассказали о вакансии "дегустатор шишек"

Авторы вакансии "дегустатор шишек" с зарплатой от 300 тысяч рублей в Кемерово рассказали о том, чем придется заниматься сотруднику на данной позиции. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T07:43+0300

2025-08-03T07:43+0300

2025-08-03T07:43+0300

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КЕМЕРОВО, 3 авг – ПРАЙМ. Авторы вакансии "дегустатор шишек" с зарплатой от 300 тысяч рублей в Кемерово рассказали о том, чем придется заниматься сотруднику на данной позиции. Ранее в Telegram-каналах обратили внимание на объявление о вакансии "дегустатор шишек", размещенное сетью фермерских магазинов "Калина-Малина", с зарплатой от 300 тысяч рублей. Как указано на сайте вакансий, от работника требуется "лежать в лесу, наслаждаться ароматами… и изучать различные сорта шишек", а также писать отчёты в стиле литературных шедевров. Как объяснили РИА Новости в отделе по работе с персоналом сети магазинов "Калина-Малина", на самом деле требуется работник в лавку "Лес", которую планируется открыть в Кемерово в ближайшее время. "В августе мы готовим к открытию новый проект. Это кулинарная лавка "Лес". В Сибири у нас такого нет… Мы активно туда набираем команду, пробуем нестандартные подходы к поиску людей. Нам нужны сотрудники, которые будут в наших ценностях, клиентоориентированные, разбираться в локальной кухне, потому что у нас большой упор на местных производителей, на местных поставщиков. И поэтому мы решили протестировать такой подход, чтобы привлечь внимание к проекту, и люди, которые в этой сфере смотрят какие-то варианты работы, чтобы зацепить их и найти тех, кто разделяет наш подход", – сказала представитель отдела по работе с персоналом. Собеседница агентства уточнила, что в штатном расписании данная вакансия называется "продавец-универсал". "Это будет сотрудник, который будет работать с гостями, который будет с едой взаимодействовать, следить за качеством, следить за качеством упаковки, помогать гостям сориентироваться в меню. Почему шишки в вакансии? Потому что локальные сибирские продукты станут нашими фирменными ингредиентами. Джем из шишек будет использоваться в качестве добавки к блинчикам. Сироп – в чай и кофе. А соус из шишки – к блюдам из мяса и птицы. В таком многообразии нужно прекрасно ориентироваться. Чек (зарплата – ред.), видимо, приукрашен слегка, но люди, которые будут отвечать за гостеприимство, нам нужны, мы готовы им платить хорошо на уровне местных рыночных цен", – сказала собеседница агентства. Бренд "Калина-Малина" — проект группы компаний "Волков групп", созданный в 2014 году. На данный момент "Калина-Малина" насчитывает 135 магазинов в шести регионах Сибири.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, общество , кемерово