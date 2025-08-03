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Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море

Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море - 03.08.2025, ПРАЙМ

Корабли России и Китая провели практическую часть учений в Японском море

Практическую часть российско-китайских учений провели корабли ВМФ России и ВМС НОАК в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T13:02+0300

2025-08-03T13:02+0300

2025-08-03T13:02+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - ПРАЙМ. Практическую часть российско-китайских учений провели корабли ВМФ России и ВМС НОАК в Японском море, сообщает пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ). "Корабли и суда Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении. На главном причале Тихоокеанского флота прошло общее построение экипажей кораблей перед выходом в море. Проводить моряков пришли представители китайской диаспоры Приморского края, поддерживающие отправку кораблей ВМС НОАК и ВМФ России. Убытие судов сопровождалось исполнением марша "Прощание славянки" оркестром штаба Тихоокеанского флота. Корабли двух стран сформировали совместный отряд после выхода в залив Петра Великого. В состав этого отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". В ходе совместных тренировок были проведены учения по связи и осуществлено маневрирование. Судно спасения подводных лодок "Сиху", спасательное судно "Игорь Белоусов" и дизель-электрические подводные лодки обеих стран заняли район для отработки спасательных задач. В период с 1 по 5 августа 2025 года в акватории Японского моря пройдет совместное российско-китайское учение "Морское взаимодействие-2025". Военные моряки ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая, используя поддержку морской авиации, будут совершенствовать совместные действия при поиске и спасении на море, выполнении противолодочных задач и обеспечении противовоздушной обороны. Планируются также совместные артиллерийские стрельбы в рамках учений.

https://1prime.ru/20250803/ucheniya-860260529.html

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россия, китай, владивосток, приморский край