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Патруль ДПС сажал раненых в "Крокусе" в гражданские авто

Патруль ДПС сажал раненых в "Крокусе" в гражданские авто - 03.08.2025, ПРАЙМ

Патруль ДПС сажал раненых в "Крокусе" в гражданские авто

Патруль ДПС, дежуривший недалеко от здания "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, просил водителей гражданских автомобилей и такси брать раненых в... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T08:34+0300

2025-08-03T08:34+0300

2025-08-03T08:34+0300

происшествия

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Патруль ДПС, дежуривший недалеко от здания "Крокус сити холла" в подмосковном Красногорске, просил водителей гражданских автомобилей и такси брать раненых в ходе теракта и доставлять в больницы, никто в этом не отказал, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В показаниях одного из патрульных указано, что сразу после начала стрельбы в "Крокусе" они приняли решение перекрыть подъезд к концертному залу со стороны МКАД для предотвращения жертв в результате возможного ДТП – испуганные люди бежали в сторону кольцевой автодороги. После этого патрульные начал обеспечивать эвакуацию с открытой парковки концертного зала и беспрепятственный проезд специальных транспортных средств к месту происшествия, указано в материалах. "Ему навстречу бежали раненые люди, которые просили оказать помощь, кричали: "помогите". Он принял решение, не дожидаясь первых карет "скорой помощи", доставить раненых в ближайшее медицинское учреждение с помощью гражданских транспортных средств путем просьб. В первую очередь он обращался к водителям такси, которые были с пассажирами, следовавшими на концерт в "Крокус", никто в этом не отказал. Все таксисты брали пострадавших с ранениями, везли их в ближайшие медицинские учреждения, он отправил не менее 10 пострадавших в лечебные учреждения", - сообщается в изложении показаний патрульного. Кроме того, он же помог семилетнему ребенку, который оказался один. "Также в служебную машину он посадил мальчика лет семи, который обратился за помощью. Он был один, сильно напуган, вероятно, выбежал из концертного зала. Он созвонился с отцом, передал ему трубку, чтобы он объяснил происходящую ситуацию. Спустя некоторое время приехал отец ребенка, ребенок его узнал, и они уехали от места происшествия", - заключается в материалах. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-ой западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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