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В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома
В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома - 03.08.2025, ПРАЙМ
В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома
Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T21:06+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные сроки ее выполнения, сообщает газета New York Times. В четверг администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа. "Эксперты исторического сохранения выражают обеспокоенность в связи с выполнимостью планов президента Трампа провести масштабную реновацию Белого дома до конца своего срока, а также из-за того, может ли проект быть выполнен с учетом исторического характера здания", - пишет издание. В частности, газета приводит мнение профессора американистики в университете Джорджа Вашингтона Ричарда Лонгстрета. "Здесь, к сожалению, нет систем сдержек и противовесов. Это может нанести ущерб зданию в целом", - отмечает Лонгстрет. По мнению экс-директора службы национальных парков, которая ответственна за содержание Белого дома, Джонатана Джарвиса, планируемая дата окончания проекта - до прекращения полномочий Трампа - "оптимистична". "Такие проекты не делаются так быстро. Это будет делаться в спешке... Это Белый дом: он должен выстоять даже в атаку террористов", - считает Джарвис, отмечая, что каждый шаг в этом вопросе должен быть взвешен как с архитектурной точки зрения, так и с позиции безопасности.
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общество , сша, дональд трамп, new york times, белый дом
Общество , США, Дональд Трамп, New York Times, Белый дом
В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома
NYT: эксперты обеспокоены планами Трампа перестроить крыло Белого дома
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные сроки ее выполнения, сообщает газета New York Times.
В четверг администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа.
"Эксперты исторического сохранения выражают обеспокоенность в связи с выполнимостью планов президента Трампа провести масштабную реновацию Белого дома до конца своего срока, а также из-за того, может ли проект быть выполнен с учетом исторического характера здания", - пишет издание.
В частности, газета приводит мнение профессора американистики в университете Джорджа Вашингтона Ричарда Лонгстрета.
"Здесь, к сожалению, нет систем сдержек и противовесов. Это может нанести ущерб зданию в целом", - отмечает Лонгстрет.
По мнению экс-директора службы национальных парков, которая ответственна за содержание Белого дома, Джонатана Джарвиса, планируемая дата окончания проекта - до прекращения полномочий Трампа - "оптимистична".
"Такие проекты не делаются так быстро. Это будет делаться в спешке... Это Белый дом: он должен выстоять даже в атаку террористов", - считает Джарвис, отмечая, что каждый шаг в этом вопросе должен быть взвешен как с архитектурной точки зрения, так и с позиции безопасности.
Названы затраты на страхование Boeing 747, подаренного Трампу