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В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома

В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома - 03.08.2025, ПРАЙМ

В США обеспокоены планами Трампа провести реновацию Белого дома

Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T21:06+0300

2025-08-03T21:06+0300

2025-08-03T21:06+0300

общество

сша

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new york times

белый дом

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Американские эксперты в сфере сохранения исторического наследия высказывают опасения в связи с будущей реновацией Белого дома и ставят под сомнение озвученные сроки ее выполнения, сообщает газета New York Times. В четверг администрация американского лидера США Дональда Трампа объявила, что на месте нынешнего Восточного крыла Белого дома будет построен "крайне необходимый и изысканный" бальный зал площадью около 8 тысяч квадратных метров и вместимостью до 650 человек. По данным администрации, проект обойдется приблизительно в 200 миллионов долларов, его строительство начнется в сентябре. Администрация президента ожидает, что проект успеют завершить "задолго" до окончания полномочий Трампа. "Эксперты исторического сохранения выражают обеспокоенность в связи с выполнимостью планов президента Трампа провести масштабную реновацию Белого дома до конца своего срока, а также из-за того, может ли проект быть выполнен с учетом исторического характера здания", - пишет издание. В частности, газета приводит мнение профессора американистики в университете Джорджа Вашингтона Ричарда Лонгстрета. "Здесь, к сожалению, нет систем сдержек и противовесов. Это может нанести ущерб зданию в целом", - отмечает Лонгстрет. По мнению экс-директора службы национальных парков, которая ответственна за содержание Белого дома, Джонатана Джарвиса, планируемая дата окончания проекта - до прекращения полномочий Трампа - "оптимистична". "Такие проекты не делаются так быстро. Это будет делаться в спешке... Это Белый дом: он должен выстоять даже в атаку террористов", - считает Джарвис, отмечая, что каждый шаг в этом вопросе должен быть взвешен как с архитектурной точки зрения, так и с позиции безопасности.

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общество , сша, дональд трамп, new york times, белый дом