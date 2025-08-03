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Экономист раскрыл, какие льготы положены многодетным семьям в России

Экономист раскрыл, какие льготы положены многодетным семьям в России - 03.08.2025, ПРАЙМ

Экономист раскрыл, какие льготы положены многодетным семьям в России

В России поддержка многодетных семей является одной из приоритетных задач, что подтверждает большое количество мер как на федеральном, так и на региональном... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T03:03+0300

2025-08-03T03:03+0300

2025-08-03T03:03+0300

рф

семья

многодетные семьи

пособия

социальная поддержка

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В России поддержка многодетных семей является одной из приоритетных задач, что подтверждает большое количество мер как на федеральном, так и на региональном уровнях. Подробнее о некоторых из них агентству "Прайм" рассказал доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.Так, на федеральном уровне для семей, в которых с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030-го включительно появился третий или последующий ребенок, предусмотрена выплата на погашение ипотеки — до 450 000 рублей."По налогу на доходы физических лиц предусмотрен стандартный налоговый вычет на детей. Причем, в этом году на третьего и каждого последующих детей он был увеличен в два раза: с 3 тысяч до 6 тысяч рублей. При этом на первого ребенка он равен 1400 рублей, на второго ребенка - 2,8 тысячи рублей (на второго ребенка также вырос с этого года в 2 раза). Единственному родителю налоговый вычет предоставляется в двойном размере ", — отметил Балынин.Вычет на ребенка предоставляется до тех пор, пока доход родителя с начала года не превысит 450 000 рублей. Со следующего месяца вычет отменяется.Также статьей 391 Налогового кодекса РФ для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, предусмотрено уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка.Кроме того, согласно статье 403 Налогового кодекса РФ налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения (например, квартиры, комнаты, жилого дома, части квартиры, части жилого дома), находящихся в собственности физических лиц, имеющих 3 и более несовершеннолетних детей, уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 квадратных метров общей площади квартиры, площади части квартиры, комнаты и 7 квадратных метров общей площади жилого дома, части жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка."В соответствии со статьей 262.2 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей возраста 14 лет", - отметил эксперт.Помимо этого, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 30 и страховом стаже не менее 15 лет может быть досрочно назначена страховая пенсия:Кроме того, многодетные семьи могут пользоваться такими мерами поддержки, как пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, единое пособие для семей с невысоким доходом и др.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рф, семья, многодетные семьи, пособия, социальная поддержка