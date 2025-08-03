https://1prime.ru/20250803/mchs-860259602.html
Угроза цунами на Камчатке снята
Угроза цунами на Камчатке снята - 03.08.2025, ПРАЙМ
Угроза цунами на Камчатке снята
Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T11:38+0300
2025-08-03T11:38+0300
2025-08-03T11:38+0300
происшествия
общество
камчатка
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860259449_0:318:2425:1682_1920x0_80_0_0_f4e9302612526b3d97a14bffe5af32ba.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону."Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250803/tsunami--860257200.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860259449_0:91:2425:1909_1920x0_80_0_0_15a2d5e3ac0a00581951d44bfef21a00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , камчатка, мчс
Происшествия, Общество , КАМЧАТКА, МЧС
Угроза цунами на Камчатке снята
МЧС: угроза цунами для берегов Камчатки снята, подход волны не подтвержден
УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону.
"Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами