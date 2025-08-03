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Угроза цунами на Камчатке снята

Угроза цунами на Камчатке снята - 03.08.2025, ПРАЙМ

Угроза цунами на Камчатке снята

Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T11:38+0300

2025-08-03T11:38+0300

2025-08-03T11:38+0300

происшествия

общество

камчатка

мчс

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УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону."Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

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общество , камчатка, мчс