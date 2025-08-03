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Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами
Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами - 03.08.2025, ПРАЙМ
Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами
Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T12:45+0300
2025-08-03T12:45+0300
2025-08-03T12:45+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Участники, выигравшие по одному миллиону рублей, купили билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении бренда. Общая сумма выигрышей в тиража превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными стали более 550 тысяч билетов.
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бизнес, россия, москва, московская область, курганская область, минфин
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, Курганская область, Минфин
Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами
Участники лотереи "Мечталлион" из Москвы, Подмосковья и Чувашии стали мультимиллионерами
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании.
Участники, выигравшие по одному миллиону рублей, купили билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении бренда.
Общая сумма выигрышей в тиража превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными стали более 550 тысяч билетов.
Жительница Саратовской области выиграла суперприз в лотерее "Мечталлион"