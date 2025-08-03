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Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами

Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами - 03.08.2025, ПРАЙМ

Трое участников лотереи "Мечталлион" стали мультимиллионерами

Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T12:45+0300

2025-08-03T12:45+0300

2025-08-03T12:45+0300

бизнес

россия

москва

московская область

курганская область

минфин

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Трое участников лотереи "Мечталлион" из Москвы, Московской области и Чувашской Республики стали сегодня мультимиллионерами, разделив суперприз 100 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда всероссийских гослотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея". "Они выиграли более 33 миллионов рублей каждый, а еще девять счастливчиков получили призы по 1 миллиону рублей", - рассказали в компании. Участники, выигравшие по одному миллиону рублей, купили билеты в Курской, Челябинской, Курганской областях, в республиках Башкортостан и Татарстан, а также онлайн на сайте и в мобильном приложении бренда. Общая сумма выигрышей в тиража превысила 168 миллионов рублей, а выигрышными стали более 550 тысяч билетов.

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москва

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