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Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве
Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве - 03.08.2025, ПРАЙМ
Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве
Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве в воскресенье, они будут работать до 1 октября. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T01:04+0300
2025-08-03T01:04+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве в воскресенье, они будут работать до 1 октября.
Как сообщали в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг, в столицу дыни и арбузы привозят из Астраханской и Волгоградской областей, Республики Дагестан, Краснодарского и Ставропольского края.
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Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве
Более 220 точек продажи арбузов и дынь открываются в Москве в воскресенье