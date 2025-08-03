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В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры
В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры - 03.08.2025, ПРАЙМ
В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры
Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp,... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T16:45+0300
2025-08-03T16:45+0300
мошенничество
технологии
бизнес
общество
telegram
whatsapp
мвд
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что число преступлений, совершенных с использованием социальной сети "ВКонтакте", составило 19, с использованием социальной сети "Одноклассники" - одно преступление. С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.
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технологии, бизнес, общество , telegram, whatsapp, мвд
Мошенничество, Технологии, Бизнес, Общество , Telegram, WhatsApp, МВД
16:45 03.08.2025
 
В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры

МВД: наибольшее число преступлений совершается с помощью Telegram и WhatsApp

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанк" Мобильный телефон
 Мобильный телефон - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений", - говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что число преступлений, совершенных с использованием социальной сети "ВКонтакте", составило 19, с использованием социальной сети "Одноклассники" - одно преступление.
С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.
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