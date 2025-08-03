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В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры

В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры - 03.08.2025, ПРАЙМ

В МВД назвали самые популярные среди киберпреступников мессенджеры

Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp,... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T16:45+0300

2025-08-03T16:45+0300

2025-08-03T16:45+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Значительное число преступлений совершается с помощью популярных мессенджеров и соцсетей, при этом лидируют зарубежные мессенджеры Telegram и WhatsApp, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Цифры говорят сами за себя: за последнюю неделю с использованием Telegram совершено 414 преступлений, а с использованием WhatsApp – 313 преступлений", - говорится в сообщении. Правоохранители отметили, что число преступлений, совершенных с использованием социальной сети "ВКонтакте", составило 19, с использованием социальной сети "Одноклассники" - одно преступление. С использованием мессенджера МАХ преступлений не зафиксировано.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, общество , telegram, whatsapp, мвд