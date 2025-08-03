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СМИ: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах - 03.08.2025, ПРАЙМ
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СМИ: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах
СМИ: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах - 03.08.2025, ПРАЙМ
СМИ: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах
Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T10:19+0300
2025-08-03T10:24+0300
политика
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калифорния
politico
washington post
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году, неоднозначно оценивают её шансы на победу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии. В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом. "Часть (Демократической - ред.) партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают её шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения. Они сослались на очевидное ухудшение здоровья (экс-президента США Джо - ред.) Байдена во время его пребывания у власти и нерешённые вопросы о том, когда Харрис могла узнать об этой проблеме", - говорится в сообщении. Кроме того, как заявил газете неназванный высокопоставленный экс-сотрудник Харрис, для Демократической партии есть более удачные кандидаты. Он добавил, что посоветовал бы ей не баллотироваться на выборах в 2028 году. "Я не думаю, что она сможет победить на праймериз Демократической партии, поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году", - приводит его слова газета. Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
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сша, калифорния, politico, washington post
Политика, США, Калифорния, Politico, Washington Post
10:19 03.08.2025 (обновлено: 10:24 03.08.2025)
 
СМИ: демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах

Politico: многие демократы не хотят, чтобы Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году

© Фото : Adam Schultz/Official White House PhotoВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© Фото : Adam Schultz/Official White House Photo
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд представителей Демократической партии США не хотят, чтобы бывший вице-президент и кандидат в президенты страны Камала Харрис баллотировалась на выборах в 2028 году, неоднозначно оценивают её шансы на победу, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и сотрудников партии.
В среду Харрис объявила о своем решении не баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году. Позднее газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Харрис не исключает возможности в будущем баллотироваться в Белый дом.
"Часть (Демократической - ред.) партии была бы рада, если бы Харрис не баллотировалась на выборах в 2028 году. Более того, они надеются, что она останется в стороне на промежуточных выборах... Многие стратеги-демократы, в том числе поклонники бывшего вице-президента, по-прежнему неоднозначно оценивают её шансы на победу в 2028 году, несмотря на ранние опросы общественного мнения. Они сослались на очевидное ухудшение здоровья (экс-президента США Джо - ред.) Байдена во время его пребывания у власти и нерешённые вопросы о том, когда Харрис могла узнать об этой проблеме", - говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил газете неназванный высокопоставленный экс-сотрудник Харрис, для Демократической партии есть более удачные кандидаты. Он добавил, что посоветовал бы ей не баллотироваться на выборах в 2028 году.
"Я не думаю, что она сможет победить на праймериз Демократической партии, поэтому, если бы я давал ей совет, я бы сказал: "Не баллотируйся в 2028 году", - приводит его слова газета.
Отказ от участия в выборах губернатора открывает перед Харрис возможность вновь баллотироваться на пост президента в 2028 году. Хотя бывший вице-президент и высказывала сомнения в своем стремлении к выборным должностям, результаты исследования фирмы Echelon Insights свидетельствуют о ее потенциальной поддержке. Если бы праймериз Демократической партии 2028 года проводились сейчас, за Харрис проголосовали бы 26% респондентов. Среди других кандидатов, пользующихся наибольшей популярностью, можно выделить нынешнего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и бывшего министра транспорта США Пита Буттиджича.
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