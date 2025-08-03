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Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть
Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть - 03.08.2025, ПРАЙМ
Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть
Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть за год в денежном выражении, по Москве прирост составил 35%, рассказали РИА Новости в... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T12:53+0300
2025-08-03T12:53+0300
бизнес
россия
москва
золотое яблоко
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть за год в денежном выражении, по Москве прирост составил 35%, рассказали РИА Новости в парфюмерно-косметической сети "Золотое Яблоко". "По аналитике "Золотого Яблока", категория SPF-средств в июле 2025 года демонстрирует рекордный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж солнцезащитных средств по России увеличилась на 32%, а по Москве стала еще выше – здесь аналитики отмечают рост на 35%", - сказали в компании. Новые форматы солнцезащитных средств показали кратный рост продаж: мисты выросли на 88%, муссы - почти в 2,5 раза. Продажи санскринов в формате спрея выросли на 45%, в виде мусса - на 37%. Средства в виде масел показали прирост в 40%, а продажи флюидов выросли на треть. Продажи лосьонов и молочка для тела выросли на 43% и 34% соответственно. При этом по сравнению с июнем продажи снизились на 15% в денежном выражении по России и на 13% - в Москве. Аналитики компании объясняют такую динамику ранним всплеском спроса. "Потребители всё чаще готовятся к солнечному сезону заранее – основной рост начинается в апреле–мае и достигает пика в июне, особенно в связи с ранним приходом жары в ряде регионов. Кроме того, расход SPF-средств относительно невелик: в среднем одной упаковки хватает на 1–3 месяца, что не предполагает ежемесячной покупки", - сказали в компании. Нестандартные условия также повлияли на спрос: в части регионов России июль выдался прохладным и дождливым, и это снизило потребность в использовании SPF-средств. "При этом в Москве, где наблюдалась солнечная и жаркая погода во второй половине июля, снижение оказалось меньше", - добавили в "Золотом Яблоке"
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бизнес, россия, москва, золотое яблоко
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Золотое яблоко
12:53 03.08.2025
 
Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть

"Золотое Яблоко": продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПродажа косметической продукции в Москве
Продажа косметической продукции в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Продажи солнцезащитных средств в России в июле выросли на треть за год в денежном выражении, по Москве прирост составил 35%, рассказали РИА Новости в парфюмерно-косметической сети "Золотое Яблоко".
"По аналитике "Золотого Яблока", категория SPF-средств в июле 2025 года демонстрирует рекордный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка от продаж солнцезащитных средств по России увеличилась на 32%, а по Москве стала еще выше – здесь аналитики отмечают рост на 35%", - сказали в компании.
Новые форматы солнцезащитных средств показали кратный рост продаж: мисты выросли на 88%, муссы - почти в 2,5 раза. Продажи санскринов в формате спрея выросли на 45%, в виде мусса - на 37%. Средства в виде масел показали прирост в 40%, а продажи флюидов выросли на треть. Продажи лосьонов и молочка для тела выросли на 43% и 34% соответственно.
При этом по сравнению с июнем продажи снизились на 15% в денежном выражении по России и на 13% - в Москве. Аналитики компании объясняют такую динамику ранним всплеском спроса.
"Потребители всё чаще готовятся к солнечному сезону заранее – основной рост начинается в апреле–мае и достигает пика в июне, особенно в связи с ранним приходом жары в ряде регионов. Кроме того, расход SPF-средств относительно невелик: в среднем одной упаковки хватает на 1–3 месяца, что не предполагает ежемесячной покупки", - сказали в компании.
Нестандартные условия также повлияли на спрос: в части регионов России июль выдался прохладным и дождливым, и это снизило потребность в использовании SPF-средств.
"При этом в Москве, где наблюдалась солнечная и жаркая погода во второй половине июля, снижение оказалось меньше", - добавили в "Золотом Яблоке"
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