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В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников
После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T11:17+0300
2025-08-03T11:17+0300
происшествия
общество
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СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. "В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
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общество , россия, сочи, мчс
Происшествия, Общество , РОССИЯ, СОЧИ, МЧС
11:17 03.08.2025
 
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников

Прошунин: после ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв

© РИА Новости . Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Артур Лебедев
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СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.
"В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных.
В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
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