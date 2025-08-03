https://1prime.ru/20250803/proshunin-860258893.html
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников
После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T11:17+0300
2025-08-03T11:17+0300
2025-08-03T11:17+0300
происшествия
общество
россия
сочи
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/69/842946977_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_e3c0fcd9477b1f84bb7b0d74d802acbc.jpg
СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин. "В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении. По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных. В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
https://1prime.ru/20250802/sochi-860252436.html
сочи
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/69/842946977_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_531ce1142e08fa78932d43ebd18e1647.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, сочи, мчс
Происшествия, Общество , РОССИЯ, СОЧИ, МЧС
В Сочи рассказали о ситуации после ночной атаки беспилотников
Прошунин: после ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв
СОЧИ, 3 авг - ПРАЙМ. После ночной атаки беспилотников в Адлерском районе Сочи нет жертв, городская инфраструктура работает штатно, в районе гаражных кооперативов для разбора завалов работает тяжелая техника, написал в Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.
"В результате ночной атаки беспилотников зафиксированы происшествия в Адлерском районе. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. Ситуация полностью контролируемая. Вся городская инфраструктура работает штатно. Снова пострадали постройки в гаражном кооперативе на Авиационной. На место стянута тяжёлая техника - с утра разбираем завалы, помогаем людям и минимизируем риски обрушений", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, обломки БПЛА упали в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Повреждения получили пять гаражей. Возгорание было потушено до приезда пожарных.
В ликвидации последствий атаки БПЛА задействованы 127 человек и 35 единиц техники, в том числе от МЧС России - 75 человек, 22 единицы техники.
В Сочи ожидаются сильные ливни