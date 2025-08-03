Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250803/putin-860253166.html
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником - 03.08.2025, ПРАЙМ
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T00:18+0300
2025-08-03T00:18+0300
бизнес
россия
экономика
рф
каспий
черное море
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860253166.jpg?1754169530
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении. "Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, - мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", - подчеркнул Путин. Он отметил, что надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Глава государства поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за их преданность делу. "Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", - обратился президент к работникам отрасли.
рф
каспий
черное море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, каспий, черное море, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, КАСПИЙ, Черное море, Владимир Путин
00:18 03.08.2025
 
Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поздравил российских железнодорожников с профессиональным праздником, отметив, что созданная их усилиями мощная инфраструктурная база позволяет стране уверенно развиваться.
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении.
"Уважаемые работники и ветераны железнодорожного транспорта России, поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем железнодорожника. Это событие объединяет поколения людей, усилиями которых в нашей стране создана уникальная сеть железных дорог, - мощная инфраструктурная база, которая позволяет России уверенно развиваться, обеспечивать устойчивость экономики и обороноспособность государства", - подчеркнул Путин.
Он отметил, что надежную работу путей сообщения обеспечивают сотни тысяч людей: диспетчеры и инженеры, машинисты и проводники, ремонтники и путеобходчики, транспортные строители и многие другие. Глава государства поблагодарил всех, кто трудится на железных дорогах России, а также ветеранов отрасли за их преданность делу.
"Благодаря вашему ответственному и напряженному труду железные дороги России работают четко и слаженно, соединяя регионы и города, доставляют пассажиров и грузы от западных границ и северных морей до побережья Азова, Каспия, Черного моря и Тихого океана", - обратился президент к работникам отрасли.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФКАСПИЙЧерное мореВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала