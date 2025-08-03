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Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей - 03.08.2025, ПРАЙМ
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей
Президент РФ Владимир Путин назвал коллективы железных дорог частью большой команды созидателей и защитников России и пообещал, что власти продолжат оказывать... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T00:24+0300
2025-08-03T00:24+0300
бизнес
экономика
россия
рф
владимир путин
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал коллективы железных дорог частью большой команды созидателей и защитников России и пообещал, что власти продолжат оказывать им поддержку в социальных вопросах и в укреплении кадрового потенциала. День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении, пожелал им успехов и новых больших свершений. Он отметил, что на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда и вопросам защищенности сотрудников и их семей. "Вкладываются большие средства в развитие здравоохранения и социальной сферы, в благоустройство городов и поселков и, конечно, в подготовку новых специалистов для укрепления кадрового потенциала отрасли. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников - настоящих профессионалов - добивались поставленных целей, вносили свой весомый вклад в развитие страны, были частью большой команды созидателей и защитников России", - заверил Путин.
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бизнес, россия, рф, владимир путин
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
00:24 03.08.2025
 
Путин назвал железнодорожников частью большой команды созидателей

Путин: железнодорожники останутся частью большой команды созидателей и защитников России

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин назвал коллективы железных дорог частью большой команды созидателей и защитников России и пообещал, что власти продолжат оказывать им поддержку в социальных вопросах и в укреплении кадрового потенциала.
День железнодорожника ежегодно отмечается в России в первое воскресенье августа, в этом году его празднуют 3 августа. Президент России поздравил работников отрасли в видеообращении, пожелал им успехов и новых больших свершений. Он отметил, что на железной дороге всегда уделяется особое внимание условиям труда и вопросам защищенности сотрудников и их семей.
"Вкладываются большие средства в развитие здравоохранения и социальной сферы, в благоустройство городов и поселков и, конечно, в подготовку новых специалистов для укрепления кадрового потенциала отрасли. Мы продолжим делать все необходимое, чтобы трудовые коллективы железнодорожников - настоящих профессионалов - добивались поставленных целей, вносили свой весомый вклад в развитие страны, были частью большой команды созидателей и защитников России", - заверил Путин.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир Путин
 
 
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