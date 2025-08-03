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Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России - 03.08.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России
Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T00:24+0300
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2025-08-03T00:24+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить статус РФ как важнейшего логистического звена в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.
"Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные знаковые проекты. Так расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах прокладка и обновление маршрутов в северных арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - рассказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.
Глава государства выразил уверенность, что проекты по расширению железнодорожного транспорта будут востребованы у россиян и растущей экономики страны.
"(Проекты - ред.) позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента. Создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор", - подчеркнул президент.
Также Путин отметил, что железные дороги – это высокотехнологичный комплекс, который активно внедряет инновации и цифровые решения, повышает скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
Кроме того, глава государства указал на то, что отрасль предъявляет стабильно высокий спрос на продукцию отечественного машиностроения, промышленности, строительной индустрии.
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бизнес, россия, рф, евразия, дальний восток, владимир путин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, ЕВРАЗИЯ, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин рассказал о развитии железнодорожного транспорта в России
Путин: железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Железнодорожный транспорт в России развивается, запускаются масштабные проекты по его расширению, в том числе в арктических регионах, что позволит укрепить статус РФ как важнейшего логистического звена в Евразии, заявил президент России Владимир Путин.
"Железнодорожный транспорт России развивается, запускает масштабные знаковые проекты. Так расширяются БАМ и Транссиб, модернизируются другие трассы и подходы к морским портам и терминалам, в том числе на Кольском полуострове и на Дальнем Востоке. В планах прокладка и обновление маршрутов в северных арктических широтах, в Республике Коми и на Ямале, в других регионах", - рассказал Путин в видеообращении по случаю Дня железнодорожника.
Глава государства выразил уверенность, что проекты по расширению железнодорожного транспорта будут востребованы у россиян и растущей экономики страны.
"(Проекты - ред.) позволят укрепить статус России как важнейшего логистического звена всего Евразийского континента. Создать новые возможности для глобально конкурентоспособных маршрутов, включая Трансарктический транспортный коридор", - подчеркнул президент.
Также Путин отметил, что железные дороги – это высокотехнологичный комплекс, который активно внедряет инновации и цифровые решения, повышает скорость, качество и удобство обслуживания пассажиров и перевозки грузов.
Кроме того, глава государства указал на то, что отрасль предъявляет стабильно высокий спрос на продукцию отечественного машиностроения, промышленности, строительной индустрии.