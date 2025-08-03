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В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом

В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом - 03.08.2025, ПРАЙМ

В сектор Газа въехали первые за пять месяцев грузовики с топливом

Первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Al Qahera... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T19:31+0300

2025-08-03T19:31+0300

2025-08-03T19:31+0300

газа

израиль

египет

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КАИР, 3 авг - ПРАЙМ. Первые за пять месяцев грузовики с топливом въехали из Египта в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Al Qahera News. "Два грузовика со 107 тоннами топлива выехали в сектор Газа", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что ввоз грузовиков с топливом состоялся под руководством египетского Красного Полумесяца. По информации египетских СМИ, это первый въезд грузовиков с топливом через КПП "Рафах" за пять месяцев. По оценкам властей Газы, для обеспечения минимальных потребностей жителей сектора в продовольствии, топливе, предметах первой необходимости и медикаментах необходимо ежедневно пропускать в сектор порядка 600 грузовиков с гуманитарной помощью. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни более 60 тысяч палестинцев и порядка 1,5 тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, а также спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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газа, израиль, египет