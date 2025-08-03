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Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены
Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены - 03.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены
Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T19:17+0300
2025-08-03T19:50+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с керосином, поставка топлива восстановлена, сообщила Росавиация. "Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолетов... Коррективы в расписание полетов также пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов… Сейчас, по данным аэропорта, поставка топлива восстановлена. Заправкой керосина в крыло занимаются оба оператора", - сообщила Росавиация. Причина временных сложностей с заправкой самолетов - в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта. Ликвидация огня завершилась в 15.42 мск.В самом аэропорту сообщили, что до конца суток планируется обслужить ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилёт. На 16:00 мск в аэропорту Сочи было обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилёт."До 17:00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА. Для возможной оперативной корректировки расписания рейсов авиакомпаниями, было выпущено оповещение об ограничении на обслуживание до пяти рейсов в час", — говорится в сообщении.По данным сочинской авиагавани, полное восстановление работы второго топливного оператора произошло в 17.00 мск. Готовность к его запуску подтверждена контрольными проверками: взятием проб и испытанием резервуаров, заправка воздушных судов в настоящее время осуществляется двумя операторами, подчеркнули в аэропорту Сочи.
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бизнес, сочи, росавиация
Бизнес, СОЧИ, Росавиация
19:17 03.08.2025 (обновлено: 19:50 03.08.2025)
 
Росавиация: аэропорт Сочи продолжает работу, поставки топлива восстановлены

Росавиация: аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы

© РИА Новости . Юрий Пирогов | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт в Сочи
Международный аэропорт в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Юрий Пирогов
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы на фоне вводимых ранее ограничений из-за закрытия воздушного пространства и временных сложностей с керосином, поставка топлива восстановлена, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Сочи продолжает принимать и отправлять рейсы. С начала суток, несмотря на период временных ограничений минувшей ночью и утром, воздушная гавань обслужила уже более 200 самолетов... Коррективы в расписание полетов также пришлось внести из-за временных сложностей с заправкой керосином воздушных судов… Сейчас, по данным аэропорта, поставка топлива восстановлена. Заправкой керосина в крыло занимаются оба оператора", - сообщила Росавиация.
Причина временных сложностей с заправкой самолетов - в необходимости ликвидировать возгорание на нефтебазе за пределами аэропорта. Ликвидация огня завершилась в 15.42 мск.
В самом аэропорту сообщили, что до конца суток планируется обслужить ещё 56 рейсов на вылет и 61 на прилёт. На 16:00 мск в аэропорту Сочи было обслужено 94 рейса на вылет и 104 рейса на прилёт.
"До 17:00 (совпадает с мск) была ограничена работа одного из двух топливных операторов аэропорта Сочи, что связано с устранением последствий падения обломков БПЛА. Для возможной оперативной корректировки расписания рейсов авиакомпаниями, было выпущено оповещение об ограничении на обслуживание до пяти рейсов в час", — говорится в сообщении.
По данным сочинской авиагавани, полное восстановление работы второго топливного оператора произошло в 17.00 мск. Готовность к его запуску подтверждена контрольными проверками: взятием проб и испытанием резервуаров, заправка воздушных судов в настоящее время осуществляется двумя операторами, подчеркнули в аэропорту Сочи.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
В Сочи задержали трех блогеров, снявших ролик на фоне пожара на нефтебазе
19:50
 
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