https://1prime.ru/20250803/rzeczpospolita-860269869.html

В Польше гражданина Украины подозревают в диверсиях

В Польше гражданина Украины подозревают в диверсиях - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Польше гражданина Украины подозревают в диверсиях

Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины Игоря Г., которого подозревают в актах диверсии на севере страны,... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T20:21+0300

2025-08-03T20:21+0300

2025-08-03T20:21+0300

происшествия

общество

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украина

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ВАРШАВА, 3 авг – ПРАЙМ. Агентство внутренней безопасности Польши возбудило расследование по делу гражданина Украины Игоря Г., которого подозревают в актах диверсии на севере страны, сообщает Rzeczpospolita. "Тридцатишестилетний украинец Игорь Г., повредивший водозаборы в Сопоте, вероятно, неделей ранее проник в другой объект водной инфраструктуры. Однако его спугнул прохожий. По данным Rzeczpospolita, есть много признаков того, что это тот же человек. Агентство внутренней безопасности расследует дело", - пишет издание. По его данным, спецслужбы расследуют, могли ли действия Игоря Г. являться формой диверсии. Ранее Гданьская прокуратура сообщала об аресте и задержании Игоря Г. по обвинению в проникновении в водозаборник в Сопоте. "Окружная прокуратура Сопота курирует расследование, проводимое Главным управлением полиции Сопота по факту причинения угрозы жизни и здоровью многих лиц или имуществу в особо крупном размере, выразившегося в повреждении или выводе из строя водопроводной системы 15 июля 2025 года в Сопоте, то есть деяния, предусмотренного пунктом 3 части 1 статьи 165 Уголовного кодекса", — написал прокурор Мариуш Душиньский. Украинец проник на территорию, где располагались элементы водопроводной сети, такие как силовое и контрольное оборудование для подключения к водопроводу, а также водозаборники. Он снял одну из задвижек, что нарушило работу части водопроводной сети Сопота. За два дня до взлома украинец также украл польское удостоверение личности. В конце июня Игорь Г. также повредил пять распределительных щитов на приусадебных участках. Задержанный частично признался в инкриминируемых ему преступлениях, в частности в том, что повредил кабель питания распределительного щита пункта водоснабжения, и в уничтожении трех распределительных щитов. "Подозреваемый дал объяснения, сказав, что причиной совершения инкриминируемых ему действий было желание решить выявленную им социальную проблему: люди проводят слишком много времени за электронными устройствами, игнорируя друг друга и бездомных", — рассказал Душиньский. На 12 августа Игорю Г. назначено психиатрическое освидетельствование. На данный момент подозреваемый задержан на три месяца. За нападение на объект инфраструктуры ему грозит до восьми лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20250729/zelenskiy-860082655.html

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общество , польша, украина