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РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника

РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника - 03.08.2025, ПРАЙМ

РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника

Российские железнодорожники в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник и РЖД в десятый раз проведут в честь этого события благотворительный забег по... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T00:21+0300

2025-08-03T00:21+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские железнодорожники в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник и РЖД в десятый раз проведут в честь этого события благотворительный забег по всей стране. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа. "Третьего августа отмечается старейший профессиональный праздник в России - День железнодорожника. Стало уже доброй традицией проводить его по всей стране в формате благотворительного забега "Достигая цели!". В этом году забег пройдет в десятый раз. Все средства от участия в нем будут переданы в благотворительные фонды для помощи тяжело больным детям", - говорится в сообщении РЖД. Центральной площадкой праздника станет территория стадиона "РЖД Арена" в Москве. Среди активностей - традиционный забег на 1520 метров (1520 мм - ширина железнодорожной колеи в России), забег для детей, костюмированный забег, соревнования по паркуру, керлингу, занятия на тематических и спортивных площадках, футбольные матчи. "В рамках Дня железнодорожника пройдут различные мероприятия при поддержке Департамента спорта Москвы. С 10:00 до 17:00 состоится Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 20 стран: Узбекистана, Германии, Армении, Казахстана, ОАЭ, Болгарии, Франции, Японии, Беларуси и других", - сообщают РЖД. Вечером впервые пройдет международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Титулованные спортсмены со всего мира исполнят трюки на мотоциклах, снегоходах, багги и квадроциклах. В Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) сообщили РИА Новости, что на празднике в Москве покажут интерактивную выставку о столичной магистрали. Гости праздника смогут попробовать себя в железнодорожных профессиях. Например, "примерить" роль машиниста на тренажерах электропоездов "Иволга", а также современного грузового электровоза 2ЭС6. Можно будет побыть дежурным по сортировочной горке, поуправлять подводным дефектоскопом, забить костыль, собрать рельсовый стык, перевести стрелку, примерить экзоскелет и даже отчеканить монету. Юным посетителям в этом году МЖД впервые представят паровозик "ДАВСик" с имитацией строительного крана, который познакомит с профессией машиниста крана. Для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки, сборке IT-пазлов, специальные викторины и конкурсы с призами.

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