Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250803/rzhd-860253354.html
РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника
РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника - 03.08.2025, ПРАЙМ
РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника
Российские железнодорожники в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник и РЖД в десятый раз проведут в честь этого события благотворительный забег по... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T00:21+0300
2025-08-03T00:21+0300
бизнес
общество
москва
узбекистан
германия
ржд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860253354.jpg?1754169715
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские железнодорожники в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник и РЖД в десятый раз проведут в честь этого события благотворительный забег по всей стране. День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа. "Третьего августа отмечается старейший профессиональный праздник в России - День железнодорожника. Стало уже доброй традицией проводить его по всей стране в формате благотворительного забега "Достигая цели!". В этом году забег пройдет в десятый раз. Все средства от участия в нем будут переданы в благотворительные фонды для помощи тяжело больным детям", - говорится в сообщении РЖД. Центральной площадкой праздника станет территория стадиона "РЖД Арена" в Москве. Среди активностей - традиционный забег на 1520 метров (1520 мм - ширина железнодорожной колеи в России), забег для детей, костюмированный забег, соревнования по паркуру, керлингу, занятия на тематических и спортивных площадках, футбольные матчи. "В рамках Дня железнодорожника пройдут различные мероприятия при поддержке Департамента спорта Москвы. С 10:00 до 17:00 состоится Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 20 стран: Узбекистана, Германии, Армении, Казахстана, ОАЭ, Болгарии, Франции, Японии, Беларуси и других", - сообщают РЖД. Вечером впервые пройдет международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Титулованные спортсмены со всего мира исполнят трюки на мотоциклах, снегоходах, багги и квадроциклах. В Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) сообщили РИА Новости, что на празднике в Москве покажут интерактивную выставку о столичной магистрали. Гости праздника смогут попробовать себя в железнодорожных профессиях. Например, "примерить" роль машиниста на тренажерах электропоездов "Иволга", а также современного грузового электровоза 2ЭС6. Можно будет побыть дежурным по сортировочной горке, поуправлять подводным дефектоскопом, забить костыль, собрать рельсовый стык, перевести стрелку, примерить экзоскелет и даже отчеканить монету. Юным посетителям в этом году МЖД впервые представят паровозик "ДАВСик" с имитацией строительного крана, который познакомит с профессией машиниста крана. Для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки, сборке IT-пазлов, специальные викторины и конкурсы с призами.
москва
узбекистан
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , москва, узбекистан, германия, ржд
Бизнес, Общество , МОСКВА, УЗБЕКИСТАН, ГЕРМАНИЯ, РЖД
00:21 03.08.2025
 
РЖД проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника

РЖД в десятый раз проведут благотворительный забег в честь Дня железнодорожника

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские железнодорожники в воскресенье отмечают свой профессиональный праздник и РЖД в десятый раз проведут в честь этого события благотворительный забег по всей стране.
День железнодорожника отмечается в России в первое воскресенье августа. В этом году дата приходится на 3 августа.
"Третьего августа отмечается старейший профессиональный праздник в России - День железнодорожника. Стало уже доброй традицией проводить его по всей стране в формате благотворительного забега "Достигая цели!". В этом году забег пройдет в десятый раз. Все средства от участия в нем будут переданы в благотворительные фонды для помощи тяжело больным детям", - говорится в сообщении РЖД.
Центральной площадкой праздника станет территория стадиона "РЖД Арена" в Москве. Среди активностей - традиционный забег на 1520 метров (1520 мм - ширина железнодорожной колеи в России), забег для детей, костюмированный забег, соревнования по паркуру, керлингу, занятия на тематических и спортивных площадках, футбольные матчи.
"В рамках Дня железнодорожника пройдут различные мероприятия при поддержке Департамента спорта Москвы. С 10:00 до 17:00 состоится Кубок мира по воркауту с участием спортсменов более чем из 20 стран: Узбекистана, Германии, Армении, Казахстана, ОАЭ, Болгарии, Франции, Японии, Беларуси и других", - сообщают РЖД.
Вечером впервые пройдет международный фестиваль "Московские экстремальные игры". Титулованные спортсмены со всего мира исполнят трюки на мотоциклах, снегоходах, багги и квадроциклах.
В Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД) сообщили РИА Новости, что на празднике в Москве покажут интерактивную выставку о столичной магистрали. Гости праздника смогут попробовать себя в железнодорожных профессиях. Например, "примерить" роль машиниста на тренажерах электропоездов "Иволга", а также современного грузового электровоза 2ЭС6. Можно будет побыть дежурным по сортировочной горке, поуправлять подводным дефектоскопом, забить костыль, собрать рельсовый стык, перевести стрелку, примерить экзоскелет и даже отчеканить монету.
Юным посетителям в этом году МЖД впервые представят паровозик "ДАВСик" с имитацией строительного крана, который познакомит с профессией машиниста крана. Для детей будут организованы мастер-классы по изготовлению глиняной игрушки, сборке IT-пазлов, специальные викторины и конкурсы с призами.
 
БизнесОбществоМОСКВАУЗБЕКИСТАНГЕРМАНИЯРЖД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала