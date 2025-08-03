Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250803/sneg-860271884.html
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега - 03.08.2025, ПРАЙМ
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T23:35+0300
2025-08-03T23:35+0300
австралия
природные катастрофы
https://cdnn.1prime.ru/img/83659/14/836591418_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0251bd71c9b4b07e8aecae1ad8b6a36c.jpg
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. "Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, &lt;…&gt; что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", — пишет агентство. Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов. В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов. По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет. Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Reuters.
https://1prime.ru/20250413/urozhay-856639985.html
австралия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83659/14/836591418_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e3bd8ce7186088c870c684ef7a7c7adc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
австралия, природные катастрофы
АВСТРАЛИЯ, Природные катастрофы
23:35 03.08.2025
 
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега

Reuters: на востоке Австралии выпал рекордный слой снега

© РИА Новости . Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкЗаготовки дров
Заготовки дров - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти.
"Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, <…> что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", — пишет агентство.
Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов.
В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов.
По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет.
Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Reuters.
% Пшеница - ПРАЙМ, 1920, 13.04.2025
В Турции зафиксировали рекордные заморозки
13 апреля, 22:42
 
АВСТРАЛИЯПриродные катастрофы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала