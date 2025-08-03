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На востоке Австралии выпало рекордное количество снега

На востоке Австралии выпало рекордное количество снега - 03.08.2025, ПРАЙМ

На востоке Австралии выпало рекордное количество снега

Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T23:35+0300

2025-08-03T23:35+0300

2025-08-03T23:35+0300

австралия

природные катастрофы

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. "Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, <…> что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", — пишет агентство. Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов. В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов. По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет. Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Reuters.

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австралия, природные катастрофы