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На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега - 03.08.2025, ПРАЙМ
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T23:35+0300
2025-08-03T23:35+0300
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австралия
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти. "Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, <…> что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", — пишет агентство. Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов. В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов. По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет. Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Reuters.
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австралия, природные катастрофы
АВСТРАЛИЯ, Природные катастрофы
На востоке Австралии выпало рекордное количество снега
Reuters: на востоке Австралии выпал рекордный слой снега
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Ряд городов на востоке Австралии оказался под рекордным за несколько десятилетий слоем снега, передает агентство Reuters со ссылкой на власти.
"Ряд городов в восточной Австралии оказался покрыт самым толстым слоем снега за десятилетия, <…> что привело к затоплениям, блокированию машин и отключению электроэнергии в тысячах домов", — пишет агентство.
Рейтер отмечает, что в северной части штата Новый Южный Уэльс выпало до 40 сантиметров снега в субботу, что не происходило с середины 1980-х годов.
В спасательной службе Нового Южного Уэльса заявили, что зарегистрировали 1455 инцидентов, более 100 машин застряли из-за снега, в результате бури оказались повреждены дома, были выпущены предупреждения о затоплениях в ряде районов.
По данным агентства, снег также выпал в соседнем штате Квинсленд впервые за десять лет.
Десятки тысяч домов оказались без электричества, заключает Reuters.
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