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В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 03.08.2025, ПРАЙМ

В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T05:10+0300

2025-08-03T05:10+0300

2025-08-03T05:10+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее, в 2.26 мск воскресенья аэропорт Сочи уже сообщал о введении временных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.

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бизнес, сочи, росавиация