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В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 03.08.2025, ПРАЙМ
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В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 03.08.2025, ПРАЙМ
В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T05:10+0300
2025-08-03T05:10+0300
бизнес
сочи
росавиация
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее, в 2.26 мск воскресенья аэропорт Сочи уже сообщал о введении временных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
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бизнес, сочи, росавиация
Бизнес, СОЧИ, Росавиация
05:10 03.08.2025
 
В Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сочи, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ранее, в 2.26 мск воскресенья аэропорт Сочи уже сообщал о введении временных ограничений для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
"Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в Telegram-канале.
 
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