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"Все хуже": в США высказались о переговорах между Россией и Украиной - 03.08.2025, ПРАЙМ
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"Все хуже": в США высказались о переговорах между Россией и Украиной
"Все хуже": в США высказались о переговорах между Россией и Украиной - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Все хуже": в США высказались о переговорах между Россией и Украиной
Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут негативно сказаться на новом этапе переговоров с Россией, считает подполковник... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T09:16+0300
2025-08-03T09:16+0300
политика
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут негативно сказаться на новом этапе переговоров с Россией, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис."Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. &lt;…&gt; Вспомните, что они (Россияне. — Прим. ред.) всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.Эксперт также отметил, что Москва открыта для диалога, но существует вероятность, что украинская сторона будет продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования. Дэвис добавил, что такая практика со стороны Украины наблюдалась и ранее, и нет оснований полагать, что она изменится в будущем.Кроме того, он призвал США сохранить хорошие отношения с Россией и использовать возможность настоятельно призвать Киев к немедленному диалогу с Москвой.
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украина, сша, владимир мединский, владимир зеленский, владимир путин, россия
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Мединский, Владимир Зеленский, Владимир Путин, РОССИЯ
09:16 03.08.2025
 
"Все хуже": в США высказались о переговорах между Россией и Украиной

Дэвис: фронт и внутренние проблемы киевского режима повлияют на переговоры с Россией

© POOL | Перейти в медиабанкТретий раунд переговоров России и Украины
Третий раунд переговоров России и Украины
© POOL
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Ухудшение позиций Украины на фронте и внутренние проблемы киевского режима могут негативно сказаться на новом этапе переговоров с Россией, считает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
"Все цифры, вся динамика будут продолжать становиться все хуже и хуже для украинской стороны. <…> Вспомните, что они (Россияне. — Прим. ред.) всегда готовы к переговорам, но их условия неизменны", — сказал он в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт также отметил, что Москва открыта для диалога, но существует вероятность, что украинская сторона будет продолжать саботировать мирные инициативы России и затягивать процесс мирного урегулирования. Дэвис добавил, что такая практика со стороны Украины наблюдалась и ранее, и нет оснований полагать, что она изменится в будущем.
Кроме того, он призвал США сохранить хорошие отношения с Россией и использовать возможность настоятельно призвать Киев к немедленному диалогу с Москвой.
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ПолитикаУКРАИНАСШАВладимир МединскийВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
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