https://1prime.ru/20250803/ssha--860263266.html

"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины

"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины - 03.08.2025, ПРАЙМ

"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины

Наемники из Мексики, присоединившиеся к украинской армии, готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T14:08+0300

2025-08-03T14:08+0300

2025-08-03T14:08+0300

политика

мексика

украина

сша

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/23/841262354_0:30:6017:3414_1920x0_80_0_0_a73e92aa535163a27c82c275b02ed9e2.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наемники из Мексики, присоединившиеся к украинской армии, готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico."Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — сказано в материале.Обозреватель также указал, что в случае применения таких стратегий преступными организациями Киев может оказаться в центре международного скандала. В июле РИА Новости сообщило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины воюет мексиканское подразделение наемников под названием Miquiztli Force.Кроме того, в июне посольство России в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в этой стране в том, что она, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250801/yar-860191599.html

мексика

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мексика, украина, сша, всу