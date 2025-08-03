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"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины - 03.08.2025, ПРАЙМ
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"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины
"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины
Наемники из Мексики, присоединившиеся к украинской армии, готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T14:08+0300
2025-08-03T14:08+0300
политика
мексика
украина
сша
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наемники из Мексики, присоединившиеся к украинской армии, готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico."Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — сказано в материале.Обозреватель также указал, что в случае применения таких стратегий преступными организациями Киев может оказаться в центре международного скандала. В июле РИА Новости сообщило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины воюет мексиканское подразделение наемников под названием Miquiztli Force.Кроме того, в июне посольство России в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в этой стране в том, что она, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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мексика, украина, сша, всу
Политика, МЕКСИКА, УКРАИНА, США, ВСУ
14:08 03.08.2025
 
"Вопрос времени". СМИ предупредили США о потенциальной угрозе с Украины

L’Antidiplomatico: мексиканские наемники ВСУ готовят атаки на США

© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© Фото : Lisa Ferdinando/U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Наемники из Мексики, присоединившиеся к украинской армии, готовятся к нападению на США. Об этом пишет L'Antidiplomatico.
"Речь идет не об идеологически мотивированных добровольцах, а о криминальных деятелях, которые хотят получить навыки обращения с техникой, чтобы использовать их затем с другими целями. По словам Стивена Уиллоуби из Министерства внутренней безопасности США, "это лишь вопрос времени", когда эти технологии будут использованы для атак на территорию США", — сказано в материале.
Обозреватель также указал, что в случае применения таких стратегий преступными организациями Киев может оказаться в центре международного скандала.
В июле РИА Новости сообщило, что в составе 25-й воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины воюет мексиканское подразделение наемников под названием Miquiztli Force.
Кроме того, в июне посольство России в Мексике обвинило украинскую дипмиссию в этой стране в том, что она, нарушая Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, вербует местных граждан для участия в боевых действиях на стороне украинских вооруженных сил.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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