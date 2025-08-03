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"Стойкое разочарование": в США высказались об антироссийских санкциях - 03.08.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Стойкое разочарование": в США высказались об антироссийских санкциях
"Стойкое разочарование": в США высказались об антироссийских санкциях - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Стойкое разочарование": в США высказались об антироссийских санкциях
Рост российской экономики в условиях санкционного давления стал причиной разочарования для западных стран. Об этом пишет Washington Post. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T15:51+0300
2025-08-03T15:51+0300
экономика
запад
европа
владимир путин
washington post
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Рост российской экономики в условиях санкционного давления стал причиной разочарования для западных стран. Об этом пишет Washington Post."Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований", — сказано в материале.Автор статьи отмечает, что российская экономика продолжает демонстрировать рост, несмотря на сложные обстоятельства.Владимир Путин в своих заявлениях подчеркивал, что санкции серьезно ударили по всему мировому хозяйству, а основная цель западных стран заключалась в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подорвать финансовую стабильность России не удалось, и Европа сама оказалась в ситуации санкционного тупика.
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запад
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запад, европа, владимир путин, washington post
Экономика, ЗАПАД, ЕВРОПА, Владимир Путин, Washington Post
15:51 03.08.2025
 
"Стойкое разочарование": в США высказались об антироссийских санкциях

WP: Запад разочарован устойчивостью российской экономики под санкциями

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Рост российской экономики в условиях санкционного давления стал причиной разочарования для западных стран. Об этом пишет Washington Post.
"Неспособность западных санкций парализовать экономику России стала одним из самых стойких разочарований", — сказано в материале.
Автор статьи отмечает, что российская экономика продолжает демонстрировать рост, несмотря на сложные обстоятельства.
Владимир Путин в своих заявлениях подчеркивал, что санкции серьезно ударили по всему мировому хозяйству, а основная цель западных стран заключалась в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей. Тем не менее, подорвать финансовую стабильность России не удалось, и Европа сама оказалась в ситуации санкционного тупика.
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