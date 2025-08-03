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Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС
Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС - 03.08.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС
Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T06:13+0300
2025-08-03T06:13+0300
бизнес
общество
россия
тульская область
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля "ГАЗон" в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах. Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.
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192
40
192
40
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бизнес, общество , россия, тульская область
Бизнес, Общество , РОССИЯ, Тульская область
06:13 03.08.2025
 
Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС

Суд оштрафовал водителя грузовика, отказавшегося открыть грузовой отсек для беспилотников

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля "ГАЗон" в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах.
Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.
 
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