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Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС

Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС - 03.08.2025, ПРАЙМ

Суд оштрафовал водителя грузовика за невыполнение требования ДПС

Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T06:13+0300

2025-08-03T06:13+0300

2025-08-03T06:13+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российский суд оштрафовал водителя грузовика, не выполнившего требование сотрудника ДПС открыть грузовой отсек для проверки возможной транспортировки беспилотников, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что сотрудники ДПС остановили водителя грузового автомобиля "ГАЗон" в Тульской области, предъявив тому требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения, в связи с чем был составлен протокол по статье КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. В судебном заседании шофер вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся, просил строго не наказывать, а также указал, что выполнить требования сотрудника полиции сразу не смог, так как ключ от задней двери грузовика потерял. Позднее ключ нашелся, и он выполнил требования сотрудников полиции, подчеркивается в материалах. Суд в середине июля назначил водителю наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей, отмечается в материалах.

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бизнес, общество , россия, тульская область