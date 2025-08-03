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На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка - 03.08.2025, ПРАЙМ
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На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка - 03.08.2025, ПРАЙМ
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T18:12+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)... Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9", - сказал Богачёв. По его словам, взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые, уточнил учёный. Пока возможные геомагнитные последствия на Земле не ясны. Первые поступившие данные, как рассказал учёный, еще не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. "В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X", - добавил он.
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технологии, москва, солнце, наука
Технологии, МОСКВА, Солнце, Наука
18:12 03.08.2025
 
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка

На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка уровня М2.9

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкСмотровая площадка Останкинской телебашни на фоне заката Солнца в Москве
Смотровая площадка Останкинской телебашни на фоне заката Солнца в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)... Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9", - сказал Богачёв.
По его словам, взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые, уточнил учёный.
Пока возможные геомагнитные последствия на Земле не ясны. Первые поступившие данные, как рассказал учёный, еще не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли.
"В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X", - добавил он.
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