https://1prime.ru/20250803/times-860256570.html

Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос

Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос - 03.08.2025, ПРАЙМ

Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас за Brexit, показал опрос

Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас положительно на референдуме о выходе Британии из состава ЕС (Brexit), следует из опроса газеты Times. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T09:05+0300

2025-08-03T09:05+0300

2025-08-03T09:05+0300

политика

мировая экономика

общество

великобритания

ес

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860256418_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_13d18f78ba3d112d4ff68ade2c49c192.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Лишь 29% британцев проголосовали бы сейчас положительно на референдуме о выходе Британии из состава ЕС (Brexit), следует из опроса газеты Times. "Эксклюзивный опрос для Times показал, что 29% опрошенных проголосовали бы за выход из ЕС, по сравнению с 52% на момент референдума в июне 2016 года", - пишет издание. Отмечается, что теперь 52% респондентов заявили, что хотели бы остаться в Евросоюзе. При этом 49% опрошенных считают, что в ближайшие пять лет необходимо провести референдум о воссоединении с ЕС. Опрос проводился с 22 по 24 июля среди 2113 человек. Данные о статистической погрешности не приводятся. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. В 23.00 по местному времени 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами. Газета Financial Times писала, что Великобритания перестала быть значимым центром торговли из-за выхода из Евросоюза, Brexit существенно затруднил инвестирование в британские предприятия.

https://1prime.ru/20250105/eksport-854037474.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , великобритания, ес, financial times