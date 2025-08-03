Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту - 03.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250803/tramp-860257078.html
"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту
"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту - 03.08.2025, ПРАЙМ
"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту
Президенту США Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна. Об этом пишет издание American Conservative. | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T09:35+0300
2025-08-03T09:35+0300
политика
украина
дональд трамп
россия
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496463_0:102:2411:1458_1920x0_80_0_0_dcea709ff005c3072b4b5de652dc7347.jpg
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна. Об этом пишет издание American Conservative."Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая &lt;...&gt; обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину", — сказано в материале.Автор статьи указывает, что обещание Трампа закончить конфликт за 24 часа является проявлением его склонности к преувеличению. Такие заявления свидетельствуют о его стремлении к миру, но также показывают, что он не осознает всей сложности ситуации.Во вторник Трамп сообщил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. Он отметил, что в случае неудачи переговоров готов ввести импортные пошлины, санкции или рассмотреть другие меры. При этом президент США признал свою неуверенность относительно эффективности этих ограничений.
https://1prime.ru/20250802/tramp--860236656.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/0f/859496463_166:0:2246:1560_1920x0_80_0_0_d5bbc5019fafc101b395e1f4aec8b1a0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, дональд трамп, россия, сша
Политика, УКРАИНА, Дональд Трамп, РОССИЯ, США
09:35 03.08.2025
 
"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту

AC: Трамп должен избежать затягивания конфликта на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна. Об этом пишет издание American Conservative.
"Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину", — сказано в материале.
Автор статьи указывает, что обещание Трампа закончить конфликт за 24 часа является проявлением его склонности к преувеличению. Такие заявления свидетельствуют о его стремлении к миру, но также показывают, что он не осознает всей сложности ситуации.
Во вторник Трамп сообщил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. Он отметил, что в случае неудачи переговоров готов ввести импортные пошлины, санкции или рассмотреть другие меры. При этом президент США признал свою неуверенность относительно эффективности этих ограничений.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2025
Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России
Вчера, 08:09
 
ПолитикаУКРАИНАДональд ТрампРОССИЯСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала