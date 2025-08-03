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"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту

"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту - 03.08.2025, ПРАЙМ

"Назло Путину": в США дали совет Трампу по украинскому конфликту

Президенту США Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна. Об этом пишет издание American Conservative. | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T09:35+0300

2025-08-03T09:35+0300

2025-08-03T09:35+0300

политика

украина

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 3 авг – ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампу не следует затягивать конфликт на Украине, так как победа России неизбежна. Об этом пишет издание American Conservative."Более вероятным результатом попыток Трампа быстро урегулировать конфликт станет отсрочка неизбежной победы России, которая <...> обладает достаточным военным преимуществом для достижения своих главных целей. Трамп не должен затягивать конфликт назло Путину", — сказано в материале.Автор статьи указывает, что обещание Трампа закончить конфликт за 24 часа является проявлением его склонности к преувеличению. Такие заявления свидетельствуют о его стремлении к миру, но также показывают, что он не осознает всей сложности ситуации.Во вторник Трамп сообщил о сокращении ранее установленного им срока в 50 дней для достижения перемирия между Россией и Украиной до десяти дней. Он отметил, что в случае неудачи переговоров готов ввести импортные пошлины, санкции или рассмотреть другие меры. При этом президент США признал свою неуверенность относительно эффективности этих ограничений.

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украина, дональд трамп, россия, сша