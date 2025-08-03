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На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами - 03.08.2025, ПРАЙМ
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На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами - 03.08.2025, ПРАЙМ
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами
Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T09:30+0300
2025-08-03T09:31+0300
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк МЧС Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. "По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении. Несмотря на небольшую высоту волн, спасатели рекомендовали гражданам уйти подальше от берега, судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом и у причалов, уйти в океан за 50-метровую изобату перпендикулярно линии берега. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
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камчатка, мчс
Происшествия, КАМЧАТКА, МЧС
09:30 03.08.2025 (обновлено: 09:31 03.08.2025)
 
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами

Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров возможен на Камчатке после афтершока

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский
Вид на Петропавловск-Камчатский и вулкан Корякский - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - ПРАЙМ. Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк МЧС
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8.
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении.
Несмотря на небольшую высоту волн, спасатели рекомендовали гражданам уйти подальше от берега, судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом и у причалов, уйти в океан за 50-метровую изобату перпендикулярно линии берега.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
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