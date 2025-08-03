https://1prime.ru/20250803/tsunami--860263106.html
Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода "Алаид" на Курилах
Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода "Алаид" на Курилах - 03.08.2025, ПРАЙМ
Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода "Алаид" на Курилах
Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T13:54+0300
2025-08-03T13:54+0300
2025-08-03T13:54+0300
происшествия
промышленность
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/77/837297772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60a57c00d1e91fa4077459859c99d4ac.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – ПРАЙМ. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района. "Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета. По данным властей района, стихия разрушила также подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из пострадавших материальных ценностей из-за воздействия соленой морской воды не подлежит восстановлению. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка. "Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе", - отмечает пресс-служба. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлено морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://1prime.ru/20250803/tsunami--860257200.html
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83729/77/837297772_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_d0a09c4426dfd86b97d28d1c9afd238d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, камчатка
Происшествия, Промышленность, КАМЧАТКА
Цунами уничтожило все оборудование рыбзавода "Алаид" на Курилах
Рыбоперерабатывающий завод на Парамушире лишился всего оборудования из-за цунами
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг – ПРАЙМ. Рыбоперерабатывающий завод "Алаид" на Парамушире во время цунами лишился всего оборудования и в ближайшее время не сможет продолжить работу, сообщает администрация Северо-Курильского района.
"Завод сейчас не функционирует и не сможет продолжать свою деятельность в ближайший период. Цунами вывело из строя все электрооборудование, уничтожена трансформаторная подстанция, все холодильное оборудование, конвейерные ленты в цехах пришли в негодность", - говорится в сообщении пресс-службы муниципалитета.
По данным властей района, стихия разрушила также подразделение по пошиву рыболовных сетей, столярный цех, склад горюче-смазочных материалов, уничтожила краны и грузовую технику. Многое из пострадавших материальных ценностей из-за воздействия соленой морской воды не подлежит восстановлению. Волной вымыло хранившиеся на заводе 120 тонн лосося и 1 тонну гребешка.
"Силами коллектива завода продолжается расчистка территории от завалов. Размер ущерба будет определен после окончания экспертизы и подсчета убытков. Только после получения точной оценки нанесенного заводу ущерба будут понятны сроки восстановления предприятия и его возвращения к полноценной работе", - отмечает пресс-служба.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлено морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами