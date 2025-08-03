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Туристы из Москвы и Подмосковья посетят Тюмень и Тобольск

Туристы из Москвы и Подмосковья посетят Тюмень и Тобольск - 03.08.2025, ПРАЙМ

Туристы из Москвы и Подмосковья посетят Тюмень и Тобольск

Около 220 туристов из Москвы и Подмосковья стали участниками железнодорожного круиза "В Сибирь", за несколько дней путешественники ознакомятся с историей и... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T07:52+0300

2025-08-03T07:52+0300

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ТЮМЕНЬ, 3 авг - ПРАЙМ. Около 220 туристов из Москвы и Подмосковья стали участниками железнодорожного круиза "В Сибирь", за несколько дней путешественники ознакомятся с историей и главными достопримечательностями Тюмени и Тобольска - древней столицы Сибири, сообщили в пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области. "Специализированный круизный туристический поезд, состоящий из 19 вагонов, совершит остановки: 3 августа в Тюмени и 4 августа в Тобольске. Порядка 220 туристов из Москвы и Подмосковья познакомятся со старейшими русскими городами Сибири", - рассказали в агентстве. Поезд с туристами в Тюмень прибыл в субботу в 6.00 мск. На перроне гостей радушно встретили, всех желающих напоили чаем из сибирских трав и угостили конфетами местного производства. В течение первого дня туристы съездят в село Покровское на родину Григория Распутина, где им расскажут, как простой сибирский крестьянин сумел завоевать расположение семьи императора Николая II. Часть туристов посетит этно-стойбище "Увас мир хот" с полным погружением в быт северных народов, их духовную культуру. После всех ждет обзорная экскурсия "Тюмень - Врата Сибири" с погружением в историю края и посещением культовых достопримечательностей, отдых на термальном курорте, знакомство с сибирской кухней в одном из ресторанов города и прогулка по вечерней набережной. Четвертого августа туристов встретят в Тобольске театрализованным представлением со старорусской печью, расстегаями и дегустацией сибирских угощений и настоек. После этого отдыхающие посетят загородный комплекс "Абалак", Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь, музеи, тематический парк "Тобол", прогуляются по Тобольскому кремлю, побывают на Тобольской фабрике художественных косторезных изделий, на Базарной площади и заглянут в кафе старосибирской кухни. Железнодорожный круиз "В Сибирь" рассчитан на шесть дней и шесть ночей, он включает остановки в Екатеринбурге, Тюмени, Тобольске и Перми. Круиз является одним из ключевых проектов в рамках взаимодействия между ОАО "РЖД" и правительством Тюменской области.

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