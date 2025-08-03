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Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре
Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре - 03.08.2025, ПРАЙМ
Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре
В сентябре россияне могут провести отпуск на курортах Краснодарского края, а также в Подмосковье, Калининградской, Костромской, Ярославской и Калужской... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T02:02+0300
2025-08-03T02:02+0300
туризм
сочи
российский союз туриндустрии
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В сентябре россияне могут провести отпуск на курортах Краснодарского края, а также в Подмосковье, Калининградской, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Во сколько обойдется недельный отдых для семьи из трех человек, агентству "Прайм" рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии)."В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Дефицита мест на осенние заезды нет. При этом на осень обещают хорошую погоду на морских курортах, так что сентябрь может стать "четвертым месяцем лета". Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", — рассказали в пресс-службе туроператора.Цены на отдых для двух взрослых с ребенком на семь ночей в Сочи начинаются от 22 750 рублей. За эти деньги можно будет остановиться в гостевом доме с завтраком. В трехзвездочном отеле с завтраками разместят за 38 150 рублей, а с полным пансионом — за 58 100 рублей. Стоимость отдыха в отеле по тарифу "все включено" в Сочи будет начинаться от 73 581 рубля.Геленджик:В Крыму в гостевом доме с завтраком вас разместят за сумму от 17 500 рублей, в отеле 3* с полным пансионом — за 44 100 рублей, с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.Со второй половины сентября появляется больший, чем летом, выбор среди объектов размещения в Калининграде и Калининградской области. По данным туроператора, традиционно высоким спросом пользуются апартаменты — как в городе, так и на побережье. Туристов привлекают насыщенные экскурсионные программы, старинные замки, европейская архитектура, прогулки по Балтийскому побережью.Также в сентябре актуален загородный отдых в Подмосковье, Костромской, Ярославской, Калужской областях.Семейных туристов особенно интересует Вятское — старинное село в Ярославской области, предлагающее множество развлечений: интерактивные музеи с программами для детей и мастер-классами, термальный комплекс, рестораны русской кухни и многое другое. Отдых здесь в сентябре будет стоить от 46 000 рублей на двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей и проживанием в гостиничном комплексе. В Калужской области стоимость проживания в парк-отеле с полным пансионом на тот же срок и состав туристов стартует от 91 840 рублей, в Подмосковье — от 79 800 рублей, в Костромской области — от 79 260 рублей.Калининград: от 22 400 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в отеле с завтраками начинается от 53 000 рублей.Калининградская область (Светлогорск, Зеленоградск): от 27 720 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в пляжном отеле с завтраком стартует от 90 300 рублей.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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туризм, сочи, российский союз туриндустрии
Туризм, СОЧИ, Российский союз туриндустрии
02:02 03.08.2025
 
Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре

"Алеан": в сентябре цены на отдых на Черном море снизятся на 10-30%

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРегионы России. Краснодарский край
Регионы России. Краснодарский край - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В сентябре россияне могут провести отпуск на курортах Краснодарского края, а также в Подмосковье, Калининградской, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Во сколько обойдется недельный отдых для семьи из трех человек, агентству "Прайм" рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии).
"В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Дефицита мест на осенние заезды нет. При этом на осень обещают хорошую погоду на морских курортах, так что сентябрь может стать "четвертым месяцем лета". Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", — рассказали в пресс-службе туроператора.
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Цены на отдых для двух взрослых с ребенком на семь ночей в Сочи начинаются от 22 750 рублей. За эти деньги можно будет остановиться в гостевом доме с завтраком. В трехзвездочном отеле с завтраками разместят за 38 150 рублей, а с полным пансионом — за 58 100 рублей. Стоимость отдыха в отеле по тарифу "все включено" в Сочи будет начинаться от 73 581 рубля.
Геленджик:
  • гостевые дома с завтраками — от 24 500 рублей;
  • отели 3* с завтраками — от 46 970 рублей;
  • отели 3* с полным пансионом — от 91 839 рублей;
  • отели с тарифом "все включено" — от 106 000 рублей.
В Крыму в гостевом доме с завтраком вас разместят за сумму от 17 500 рублей, в отеле 3* с полным пансионом — за 44 100 рублей, с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.
Со второй половины сентября появляется больший, чем летом, выбор среди объектов размещения в Калининграде и Калининградской области. По данным туроператора, традиционно высоким спросом пользуются апартаменты — как в городе, так и на побережье. Туристов привлекают насыщенные экскурсионные программы, старинные замки, европейская архитектура, прогулки по Балтийскому побережью.
Также в сентябре актуален загородный отдых в Подмосковье, Костромской, Ярославской, Калужской областях.
Семейных туристов особенно интересует Вятское — старинное село в Ярославской области, предлагающее множество развлечений: интерактивные музеи с программами для детей и мастер-классами, термальный комплекс, рестораны русской кухни и многое другое. Отдых здесь в сентябре будет стоить от 46 000 рублей на двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей и проживанием в гостиничном комплексе.
В Калужской области стоимость проживания в парк-отеле с полным пансионом на тот же срок и состав туристов стартует от 91 840 рублей, в Подмосковье — от 79 800 рублей, в Костромской области — от 79 260 рублей.
Калининград: от 22 400 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в отеле с завтраками начинается от 53 000 рублей.
Калининградская область (Светлогорск, Зеленоградск): от 27 720 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в пляжном отеле с завтраком стартует от 90 300 рублей.
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ТуризмСОЧИРоссийский союз туриндустрии
 
 
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