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Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре

Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре - 03.08.2025, ПРАЙМ

Названа минимальная стоимость отдыха в России в сентябре

В сентябре россияне могут провести отпуск на курортах Краснодарского края, а также в Подмосковье, Калининградской, Костромской, Ярославской и Калужской... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T02:02+0300

2025-08-03T02:02+0300

2025-08-03T02:02+0300

туризм

сочи

российский союз туриндустрии

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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В сентябре россияне могут провести отпуск на курортах Краснодарского края, а также в Подмосковье, Калининградской, Костромской, Ярославской и Калужской областях. Во сколько обойдется недельный отдых для семьи из трех человек, агентству "Прайм" рассказали в пресс-службе Национального туроператора "Алеан" (является членом Российского союза туриндустрии)."В сентябре-октябре цены на проживание на Черном море (в зависимости от выбранного курорта и объекта размещения) на 10-30% ниже, чем в высокий сезон. Дефицита мест на осенние заезды нет. При этом на осень обещают хорошую погоду на морских курортах, так что сентябрь может стать "четвертым месяцем лета". Можно будет отдохнуть в комфортных условиях по привлекательным ценам", — рассказали в пресс-службе туроператора.Цены на отдых для двух взрослых с ребенком на семь ночей в Сочи начинаются от 22 750 рублей. За эти деньги можно будет остановиться в гостевом доме с завтраком. В трехзвездочном отеле с завтраками разместят за 38 150 рублей, а с полным пансионом — за 58 100 рублей. Стоимость отдыха в отеле по тарифу "все включено" в Сочи будет начинаться от 73 581 рубля.Геленджик:В Крыму в гостевом доме с завтраком вас разместят за сумму от 17 500 рублей, в отеле 3* с полным пансионом — за 44 100 рублей, с тарифом "все включено" — от 80 860 рублей.Со второй половины сентября появляется больший, чем летом, выбор среди объектов размещения в Калининграде и Калининградской области. По данным туроператора, традиционно высоким спросом пользуются апартаменты — как в городе, так и на побережье. Туристов привлекают насыщенные экскурсионные программы, старинные замки, европейская архитектура, прогулки по Балтийскому побережью.Также в сентябре актуален загородный отдых в Подмосковье, Костромской, Ярославской, Калужской областях.Семейных туристов особенно интересует Вятское — старинное село в Ярославской области, предлагающее множество развлечений: интерактивные музеи с программами для детей и мастер-классами, термальный комплекс, рестораны русской кухни и многое другое. Отдых здесь в сентябре будет стоить от 46 000 рублей на двух взрослых с ребенком с завтраками на семь ночей и проживанием в гостиничном комплексе. В Калужской области стоимость проживания в парк-отеле с полным пансионом на тот же срок и состав туристов стартует от 91 840 рублей, в Подмосковье — от 79 800 рублей, в Костромской области — от 79 260 рублей.Калининград: от 22 400 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в отеле с завтраками начинается от 53 000 рублей.Калининградская область (Светлогорск, Зеленоградск): от 27 720 рублей за апартаменты без питания на двух взрослых с ребенком на семь ночей. Стоимость отдыха в пляжном отеле с завтраком стартует от 90 300 рублей.

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туризм, сочи, российский союз туриндустрии