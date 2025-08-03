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Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву - 03.08.2025, ПРАЙМ
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Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву
Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву - 03.08.2025, ПРАЙМ
Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву
Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T23:49+0300
2025-08-03T23:49+0300
россия
анталья
москва
аэропорт внуково
turkish airlines
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения. В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. "В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.
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россия, анталья, москва, аэропорт внуково, turkish airlines
РОССИЯ, Анталья, МОСКВА, аэропорт Внуково, Turkish Airlines
23:49 03.08.2025
 
Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву

Аэропорт Внуково сообщил о задержке багажа пассажиров авиакомпанией Turkish Airlines

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве
Самолет авиакомпании Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково".
"TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения.
В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте.
"В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.
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РОССИЯАнтальяМОСКВАаэропорт ВнуковоTurkish Airlines
 
 
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