https://1prime.ru/20250803/turkish-860272282.html

Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву

Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву - 03.08.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines вновь задерживают багаж пассажиров на рейсах в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T23:49+0300

2025-08-03T23:49+0300

2025-08-03T23:49+0300

россия

анталья

москва

аэропорт внуково

turkish airlines

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860272129_0:0:3171:1784_1920x0_80_0_0_e6640b7420018caa7dfe7519499f7d16.jpg

МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines задерживает багаж пассажиров на рейсах из Антальи в Москву, сообщили в аэропорту "Внуково". "TK-3038/Анталья (Время прибытия по расписанию (ВПО ) 04.08.2025 00:38) – 13 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-3168/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:49). TK-3002/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:10) – 29 мест багажа не были загружены на рейс. Ваш багаж будет доставлен рейсом TK-211/Анталья (ВПО 04.08.2025 00:15)", - следует из сообщения. В авиагавани подчеркнули, что "рейсы с досылочным багажом прибывают с минимальным интервалом". Также там отметили, что во "Внуково" будет организована выдача багажа с обоих рейсов на одной и той же багажной ленте. "В случае, если это будет невозможно, вас оперативно проинформируют о том, что ваш багаж можно получить на соседней ленте", - добавили в аэропорту.

https://1prime.ru/20250801/reys-860211444.html

анталья

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, анталья, москва, аэропорт внуково, turkish airlines