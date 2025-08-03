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Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений

Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений - 03.08.2025, ПРАЙМ

Российские и китайские корабли вышли в Японское море в рамках учений

Российские и китайские корабли вышли в море из Владивостока в рамках совместного учения "Морское взаимодействие-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T12:05+0300

2025-08-03T12:05+0300

2025-08-03T12:05+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Российские и китайские корабли вышли в море из Владивостока в рамках совместного учения "Морское взаимодействие-2025", сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ. "Корабли и суда Военно-Морского Флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая вышли в Японское море из Владивостока для проведения практической части совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие-2025", - говорится в сообщении. После выхода в заливе Петра Великого корабли двух стран сформировали совместный отряд, провели тренировки по связи и осуществили совместное маневрирование. В состав совместного отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий", а также эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи". Кроме того, в район отработки спасательных задач направились спасательное судно "Игорь Белоусов" и судно спасения подводных лодок "Сиху", а также дизель-эклектические подводные лодки двух стран. Совместное российско-китайское военно-морское учение "Морское взаимодействие-2025" проходит в акватории Японского моря с 1 по 5 августа. Учение носит оборонительный характер и не направлено против других стран. Штаб руководства развёрнут во Владивостоке. "Морское взаимодействие-2025" состоит из двух частей - береговой и морской. Российский отряд возглавляет большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", а китайской - эсминец "Шаосин".

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россия, общество , владивосток, рф, китай