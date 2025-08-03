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ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей села
ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей села - 03.08.2025, ПРАЙМ
ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей села
Жители села Бугское в Николаевской области Украины взбунтовались у военкомата, применяя биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон,... | 03.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-03T17:51+0300
2025-08-03T17:51+0300
2025-08-03T17:51+0300
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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Жители села Бугское в Николаевской области Украины взбунтовались у военкомата, применяя биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон, сообщили в Николаевском областном военкомате. "Сегодня в селе Бугское Николаевской области во время оповещения военными ТЦК и СП (военкомата - ред.) совместно с представителем Национальной полиции неизвестные лица напали на военных... По предварительным данным, имеются пострадавшие как среди военнослужащих ТЦК и СП, так и среди гражданских. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении. Утверждается, что вооруженные битами и металлическими трубами гражданские лица повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения "солдату из оповещающей группы". В ответ военнослужащий выстрелил с травматического пистолета. Украинское издание "Страна.ua" 2 августа сообщало о стихийном протесте из-за мобилизации, вспыхнувшей в Виннице после попытки "штурма" местного стадиона, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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общество , украина, всу
Политика, Общество , УКРАИНА, ВСУ
ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей села
ВСУ применили оружие против взбунтовавшихся у военкомата жителей под Николаевом
МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Жители села Бугское в Николаевской области Украины взбунтовались у военкомата, применяя биты, военные ответили оружием, есть пострадавшие с обеих сторон, сообщили в Николаевском областном военкомате.
"Сегодня в селе Бугское Николаевской области во время оповещения военными ТЦК и СП (военкомата - ред.) совместно с представителем Национальной полиции неизвестные лица напали на военных... По предварительным данным, имеются пострадавшие как среди военнослужащих ТЦК и СП, так и среди гражданских. На месте работают правоохранители", - говорится в сообщении.
Утверждается, что вооруженные битами и металлическими трубами гражданские лица повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения "солдату из оповещающей группы". В ответ военнослужащий выстрелил с травматического пистолета.
Украинское издание "Страна.ua" 2 августа сообщало о стихийном протесте из-за мобилизации, вспыхнувшей в Виннице после попытки "штурма" местного стадиона, куда сотрудники военкомата согнали около сотни военнообязанных.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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