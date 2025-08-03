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Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае

Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае - 03.08.2025, ПРАЙМ

Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в... | 03.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-03T21:17+0300

2025-08-03T21:17+0300

2025-08-03T21:17+0300

политика

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александр вучич

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БЕЛГРАД, 3 авг - ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в это же время в Китай президента США Дональда Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пригласил президента Сербии в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Китай 3 сентября празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. "С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен", - заявил президент при посещении поселка Банстол на севере страны местным жителям, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг. Вучич добавил, что организаторы мероприятий в КНР попросили его присутствовать 3 сентября на ужине мировых лидеров в Пекине, но не раскрыли, кто именно там будет присутствовать. В рамках визита председателя Китая в Сербию 8 мая 2024 года они с сербским президентом подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и КНР с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации заключили еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. Китай и Сербия, согласно документу от 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. Обе стороны согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в КНР, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, а также вместе развивать медицину и биотехнологии. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербию, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордного показателя в 8,3 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250729/vuchich-860084069.html

китай

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мировая экономика, общество , китай, сербия, пекин, александр вучич, владимир путин, дональд трамп